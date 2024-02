Sprzęt, który nie zna granic, czyli system Kobold i jego funkcje, o których nie miałeś pojęcia!

Ogrodnik wskazał ważny termin. Zakop to w ziemi pod hortensją, a latem obsypie w kwiaty. Musisz zrobić to teraz

Wszystko to dzięki zróżnicowanym i dokładnie przemyślanym końcówkom i akcesoriom. Co potrafi Kobold, czego nie zrobi klasyczny odkurzacz? Sprawdź i zaskocz się sam!

Spokojny i zdrowy sen

Wszyscy wiemy, że czysty, pozbawiony alergenów i drobnoustrojów materac to warunek zdrowego snu i efektywnego odpoczynku. Samo odkurzanie nie wystarczy, by pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń. Nie musisz jednak szukać specjalnych sprzętów do czyszczenia materaca czy inwestować w kosztowne pranie, zlecane wyspecjalizowanym firmom. W zupełności wystarczy system Kobold i dwie niepozorne na pierwszy rzut oka końcówki oraz proszek do czyszczenia na sucho Lavenia. To zestaw, który pozwoli delikatnie, ale skutecznie pozbyć się z powierzchni materaca kurzu, mikrocząsteczek i alergenów, a także fragmentów naskórka. Jak to działa? Jedna końcówka wmasowuje proszek w materac, a druga odkurza jego reszki wraz z wszelkimi zanieczyszczeniami. Po czyszczeniu, na materacu pozostaje przyjemny, delikatny zapach, który sprzyja spokojnemu odpoczynkowi.

Jedna końcówka na kurz i… już!

Zapomnij o wycieraniu kurzu mokrą ściereczką czy używaniu elektrostatycznej miotełki. Końcówka FD7 dotrze wszędzie tam, gdzie zwykły odkurzacz nie może. Usunie kurz z delikatnych powierzchni takich jak szklane lampy czy klawiatura komputera i monitory, a także z trudno dostępnych miejsc i narożników. Dzięki pochylonemu, długiemu i niezwykle miękkiemu włosiu ta superssąca końcówka idealnie sprawdzi się na półkach z książkami czy bibelotami, na parapetach, kuchennych blatach czy innych nierównych, zapełnionych przedmiotami powierzchniach domowych i nie tylko. Odkurzysz nią także zakurzone rośliny! Lista zastosowań tej końcówki jest nieskończenie długa i dostosowuje się do potrzeb konkretnego domu.

Zobacz także: Jedna szklanka tego napoju wystarczy, aby wygonić kreta z ogrodu. Zrób to wczesną wiosną, a szkodnik prędko nie wróci. Sposób na kreta w ogrodzie

Wszystkie tekstylia bez kurzu i alergenów

Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile kurzu i alergenów osiada na zasłonach i firanach? A nawet na ubraniach wiszących w garderobie? A czy wiesz, że aby go usunąć wcale nie musisz urządzać wielkiego prania? System Kobold VK7 wyposażony jest w małą, ale niezwykle praktyczną końcówkę do czyszczenia wszystkich rodzajów tkanin. Posiada ona specjalnie zaprojektowaną konstrukcję, która nie wciąga materiału, sprawiając, że czyszczenie jest niezwykle przyjemne. Świetnie sprawdzi się np. do odświeżania zasłon bez konieczności ich prania, a także do usuwania sierści zwierząt domowych, drobnych włókiem czy innych kłaczków z ubrań. Zapomnij o nieekologicznych rolkach do tkanin!

Meble jak nowe

Widok resztek chipsów, popcornu i innego tego typu przekąsek na kanapie po seansie filmowym znają chyba wszyscy. Ich dokładne wysprzątanie, może być problematyczne szczególnie wtedy, gdy jedzenie utkwi w przestrzeniach, do których dostęp jest znacznie utrudniony. Końcówka do odkurzania kanap czy foteli PB7 posiada wewnętrze, obracające się w przeciwnych kierunkach szczotki, które zbierają włosy i sierść oraz dosłownie wytrzepują brud i kurz z włókien tapicerki, tak jakby ta była niemalże zawieszona na podwórkowym trzepaku, który każdy kojarzy z czasów dzieciństwa. Przystawka ta będzie niezastąpiona również wtedy, gdy zajdzie potrzeba wyczyszczenia wąskich i ciasnych szczelin, np. pomiędzy oparciem a siedzeniem. Jej specjalna konstrukcja pozwala za pomocą zielonego przełącznika zwiększyć moc ssącą na spiczastej końcówce szczotki i dokładnie odkurzyć nawet najgłębsze zanieczyszczenia. Funkcjonalności PB7 docenią w szczególności właściciele futrzastych zwierzaków, których sierść potrafi wejść w najwęższy zakamarek.

System do utrzymania czystości Kobold to nie tylko sprzęt do sprzątania, to narzędzie, które integruje się z Twoim stylem życia, oferując niezliczone możliwości dbania o czystość Twojej najbliższej przestrzeni. Niech codzienne porządki staną się przyjemnością, a Kobold będzie nieodłącznym towarzyszem w dbaniu o Twój komfort, zdrowie i estetykę Twojego domu.

i Autor: Materiały prasowe Kobold

i Autor: Materiały prasowe Kobold