Świąteczne podróże Polaków. Co nam przeszkadza? Kolejki i piosenki z dzwoneczkami na liście najbardziej denerwujących

A może, by tak wszystko rzucić i wyjechać na święta? Każdego roku mnóstwo Polaków decyduje się na świąteczną podróż za granicę. W momencie wybierania kierunku jest mnóstwo ekscytacji, która zazwyczaj trwa aż do dnia wylotu. I choć większość z nas cieszy się na odkrywanie, przeżywanie i zagraniczne spotkania, to w dniu wylotu i chwilę przed sporo rzeczy nas denerwuje. Wyszukiwarka tanich lotów Kiwi.com zapytała polskich pasażerów o to, co najbardziej irytuje ich podczas świątecznych podróży.

Świąteczne podróże Polaków. Co denerwuje nas najbardziej?

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję Stem/Mark na zlecenie Kiwi.com najbardziej denerwują nas kolejki, drogie bilety, ciężkie walizki i świąteczne przeboje w wersji 24/7. Wszechobecne kolejki są numerem jeden na liście najbardziej irytujących i przeszkadzają ponad połowie przepytanych osób (55 proc.). Na drugim miejscu są drogie bilety, które bardzo przeszkadzają 54, 8 proc. ankietowanych, ciężki bagaż to udręka tylko dla 23 proc. Co ciekawe, na czwartym miejscu zestawienia uplasowały się świąteczne przeboje, które przeszkadzają 19, 8 proc badanych.

- Na piątej pozycji listy uplasowały się jeszcze świąteczne zakupy pozostawione na ostatnią chwilę, które jak można się domyślić, bardziej doskwierają panom (prawie 22%) niż paniom (15,4%). Podobnie jak świąteczne przeboje, na które czekamy cały rok - okazuje się, że w świątecznej gorączce mogą budzić irytację, zwłaszcza gdy się je słyszy niemal 24/7 - tak wskazuje ponad 23% mężczyzn versus nieco ponad 16% kobiet. Proporcja ta odwraca się w przypadku kosztu biletów, jaki trzeba ponieść w trakcie świątecznych podróży. Boże Narodzenie to jeden ze szczytów w sezonie turystycznym, kiedy bilety lotnicze są droższe w porównaniu ze średnia ceną w ciągu roku. Fakt ten irytuje ponad 60% kobiet i 49,4% mężczyzna. Najbardziej jednak dotyka pokolenie Z (ponad 63%), osób w wieku 18-29 lat, których budżet jest zwykle dość ograniczony – informuje Kiwi.com

Podróże Polaków 2022. Dokąd najchętniej podróżowali Polacy?

Kiwi.com podsumowało także 2022 rok w podróżach Polaków. Okazuje się, że był to rekordowy rok dla całej branży. Według danych wyszukiwarki pasażerowie z Polski w tym roku odwiedzili 157 krajów. Dodatkowo, Kiwi.com odnotowała rekordowy wzrost pasażerów z naszego kraju - w porównaniu do 2019 roku, sprzed pandemii, ich liczba wzrosła 4-krotnie, z kolei liczba wyszukiwań przekroczyła 660 milionów - dla porównania w całym 2019 roku liczba wyszukiwań wyniosła 180,8 mln. Z Warszawy najczęściej lataliśmy do Paryża, Londynu i Barcelony, z Krakowa do Londynu i Mediolanu. Eksperci firmy przewidują, że ten trend się utrzyma również a nadchodzącym roku, z tym, że na liście najpopularniejszych tras znajdzie się również Rzym (z Warszawy).

Polacy podróżują tanio. Najtańszy bilet w 2022 kosztował złotówkę!

Według danych Kiwi.com koszt najtańszego biletu w 20022 roku wyniósł 1 zł! Był to lot na trasie na trasie Warszawa-Oslo. W tym roku najpopularniejszym dniem na dokonywanie zakupu biletów lotniczych była środa po godzinie 19:00. Najwięcej rezerwacji z Polski odnotowano 29.06, z kolei najbardziej intensywnym dniem pod kątem podróży był 15 września. Rekordzistą/ką w zakresie podróżowania okazał się podróżujący/ca z Polski, który dokonał 112 rezerwacji w mijającym roku.

