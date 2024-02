Rozmrażasz mięso w ten sposób? Może się to skończyć dla Ciebie tragicznie. Jak prawidłowo rozmrażać mięso, aby się nie zatruć?

Krokusy w Tatrach 2024. Kwiaty już wystawiają pąki do słońca. Kiedy najlepiej pojechać w góry, by oglądać fioletowe dywany? Znajdziesz je nie tylko w Dolinie Chochołowskiej

Wrzucam do wiadra z ciepłą wodą, mieszam i spryskuję płytki kuchenne. Po smugach i tłuszczu nie ma ani śladu. Kafelki są czyste na błysk. Sposób na mycie płytek w kuchni

Mieszam to z wodą w proporcjach 1:1 i myję tym okna. Już nie pamiętam, co to smugi i zacieki. Sposób na ekspresowe umycie okien

Śmiertelnie niebezpieczny sposób na rozmrażanie mięsa. Może skończyć się tragicznie

Chyba każdy z nas przynajmniej raz w życiu znalazł się w sytuacji, gdy przygotowując obiad w ostatniej chwili orientuje się, że mięso do niego potrzebne jest w zamrażalniku. Co wtedy robi większość z nas? A na pewno spora część stara się przyspieszyć rozmrażanie mięsa, aby móc spokojnie dokończyć gotowanie. Jednak nie każdy sposób na rozmrażanie mięsa jest bezpieczny dla zdrowia człowieka. Pozornie niegroźnymi metodami możemy poważnie się zatruć i trafić do szpitala, tak jak pewna kobieta, o której pisze portal shareinfo.pl. Gospodyni domowa postanowiła szybciej rozmrozić swoje mięso i położyła je na rozgrzanym grzejniku. Wysoka temperatura sprawiła, że mięso częściowo się zagotowało i stało się ono idealnym środowiskiem dla groźnych bakterii.

Kobieta trafiła do szpitala

Kobieta po spożyciu posiłku poczuła się źle, a jej stan pogarszał się z minuty na minutę. Dolegliwości żołądkowe nasilały się, więc domownicy wezwali pogotowie ratunkowe. Gospodyni z powodu zatrucia nieprawidłowo rozmrożonym mięsem spędziła w szpitalu kilka dni.

Jak bezpiecznie rozmrażać mięso?

Mięso można rozmrażać bezpiecznie na dwa sposoby. Po pierwsze umieszczamy je w lodówce na kilka godzin w naczyniu i czekamy aż stanie się miękkie. Drugą metodą jest rozmrażanie mięsa w zimnej wodzie. Mięso przekładamy do szczelnego woreczka, wkładamy do garnka z chłodną wodą. Ważne jest, aby wymieniać ją chociaż raz na 30 minut i uważać, by worek był dokładnie zamknięty.