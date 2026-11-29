Uszka należą do tradycyjnych potraw serwowanych w Wigilię.

Wielu domowników lepi uszka wcześniej i przechowuje je w zamrażarce.

Ten sposób na mrożenie wigilijnych uszek chroni je przed sklejaniem i pozwala pominąć wstępne mrożenie pojedynczych sztuk.

W polskich domach na wigilijnym stole od lat goszczą uszka, czyli połączenie delikatnego ciasta, farszu z suszonych grzybów i dobrze doprawionego wywaru, ponieważ uszka w Wigilię najczęściej podaje się z aromatycznym czerwonym barszczem. Samo lepienie zajmuje sporo czasu, dlatego często odbywa się kilka dni, a nawet tygodni przed świętami, po czym gotowy produkt trafia do zamrażarki.

Standardowa metoda wymaga ułożenia surowych sztuk na tacy lub desce w odstępach, wstępnego mrożenia przez kilka godzin i dopiero późniejszego przesypania do woreczków. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwala całkowicie pominąć ten etap.

Tak szybko zamrozisz uszka bez wstępnego układania na tackach

Kluczem do sukcesu jest krótkie obgotowanie ciasta, czyli blanszowanie, które delikatnie ścina jego powierzchnię i zapobiega sklejaniu się sztuk w zamrażarce. Uszek nie należy gotować do końca, ponieważ na tym etapie powinny pozostać lekko niedogotowane. W dużym garnku należy zagotować lekko osoloną wodę, wrzucać uszka partiami do wrzątku i gotować przez około 30-60 sekund od chwili, gdy woda ponownie zawrze. Po wypłynięciu na powierzchnię wyławia się je delikatnie łyżką cedzakową.

Wyjęte sztuki rozkłada się na papierze do pieczenia albo czystej ściereczce, aby całkowicie wystygły i wyschły, a ryzyko sklejania można dodatkowo zmniejszyć, skrapiając je lekko odrobiną oleju. Zimne uszka przekłada się prosto do woreczków do mrożenia bez układania ich osobno i pilnowania dużych odstępów, po czym wystarczy usunąć nadmiar powietrza, szczelnie zamknąć opakowanie i schować je do zamrażarki.

Gotowanie zamrożonych uszek. Ile mogą leżeć w zamrażarce?

Przed podaniem zamrożone sztuki wrzuca się bez wcześniejszego rozmrażania prosto do lekko osolonego wrzątku i gotuje, aż staną się miękkie oraz gorące w środku. Choć dokładny czas zależy od ich rozmiaru i stopnia wcześniejszego obgotowania, zazwyczaj wystarczą 2 minuty od wypłynięcia na powierzchnię wody.

Wstępne obgotowanie oszczędza czas oraz miejsce w lodówce, co bardzo ułatwia pracę podczas długiej listy przedświątecznych obowiązków. Przygotowane w ten sposób uszka mogą spędzić w zamrażarce nawet do 4-6 tygodni, dlatego można ulepić je z dużym wyprzedzeniem.

Poradnikzdrowie.pl - Ile kalorii mają potrawy wigilijne?

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