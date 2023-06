To najzdrowsza kawa. Można pić nawet 4 filiżanki dziennie. Polska badaczka rozwiała wątpliwości

Nieziemsko dobry nawóz do pomidorów. Nawet najbardziej zmarnowane odżyją i wysypią owocami. Ekologiczna odżywka do pomidorów

Ta kawa jest najzdrowsza. Można pić nawet 4 filiżanki dziennie

Choć wokół kawy narosło wiele mitów i co jakiś czas eksperci się z nimi rozprawiają, to i tak smakosze kawy nie wyobrażają sobie dnia bez wypicia choć jednej filiżanki tego aromatycznego napoju. A która kawa jest najzdrowsza. Tematowi bliżej przyjrzała się dr inż. Joanna Grzelczyk z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. - Jestem miłośniczką kawy i zawsze zastanawiało mnie, czy w mitach o kawie tkwi ziarno prawdy. Badania nad kawą mnie pochłonęły – wyjawiła polska badaczka w rozmowie z serwisem Nauka w Polsce. Kawa to bogate źródło polifenoli, które mają zbawienne działanie dla ludzkiego organizmu. Jednak ich ilość zmniejsza się w trakcie prażenia kawy. W czasie badań dr Grzelczyk przygotowała ekstrakty z ziaren kawy gatunku arabika i robusta – zarówno z ziaren zielonych, jak i prażonych w stopniu jasnym i ciemnym. W kolejnym etapie badań poddała je trawieniu w sztucznym układzie pokarmowym. I tu zauważyła ciekawą zależność. Okazało się, że zawartość wolnych polifenoli efektywnie wzrasta podczas trawienia.

Dr Grzelczyk doszła do wniosku, że najwięcej właściwości ma zielona lub ciemno prażona odmiana, w temperaturze do 230 st. C. I jej zdaniem to właśnie taka kawa jest najzdrowsza. Specjalistka zwraca także uwagę, aby kawę pić bez dodatków, takich jak cukier. - Dziennie spożywać możemy od 3 do 4 filiżanek kawy (filiżanka to objętość około 150 ml) - dodaje badaczka.

Właściwości kawy

Kawa ma wiele właściwości prozdrowotnych:

Działa pobudzająco,

Przyspiesza metabolizm,

Spowalnia procesy starzenia organizmu,

Spożywanie kawy może zmniejszać również ryzyko wystąpienia cukrzycy typu II, choroby Parkinsona czy choroby Alzheimera,

Zmniejsza ryzyko depresji.

