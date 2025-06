Tapicer podpowiedział jak wyprać kanapę domowym sposobem. Usuniesz plamy i brzydki zapach bez odkurzacza piorącego. Pranie tapicerki

Tapicer podpowiedział jak wyprać kanapę domowym sposobem

Kanapa to chyba jeden z najczęściej używanych mebli w każdym domu. Przesiadujemy na niej nawet kilka godzin dziennie, więc nie dziwi fakt, że bardzo szybko pojawiają się na niej zabrudzenia. Zwłaszcza jeśli jest wykonany z materiału takiego jak welur, czy inna tkanina, która łatwo chłonie wilgoć czy brud. Wówczas nasuwa się nam jeden pomysł - pranie kanapy. Jednak jak ją wyprać, jeśli nie mamy pod ręką odkurzacza piorącego? Znajomy tapicer zdradził domowy sposób na pranie kanapy, który sprawi, że nasza sofa będzie czysta szybko i to za grosze. Wystarczy przygotować domowy płyn do prania tapicerki, który poradzi sobie nie tylko z plamami, ale też zneutralizuje brzydki zapach materiału.

Pranie tapicerki bez odkurzacza piorącego. Wymieszaj z wodą i spryskaj kanapę

Pranie tapicerki bez odkurzacza piorącego jest możliwe i do tego skuteczne. Najpierw przygotuj specjalny płyn piorący z trzech składników. Wsyp 2 łyżki sody oczyszczonej do 1 litra letniej wody i dodaj sok z jednej cytryny. Porządnie wymieszaj i poczekaj, aż mieszanka zacznie się delikatnie pienić. Następnie dokładnie odkurz kanapę, aby usunąć z niej kurz i teraz rozpyl przygotowany płyn na tapicerce i okrężnymi ruchami przetrzyj ściereczką. Całość pozostaw do wyschnięcia i odkurz metodą krzyżową.

Jak prać kanapę bez odkurzacza piorącego?

Oczywiście przed praniem kanapy należy ją dokładnie odkurzyć, aby pozbyć się resztek jedzenia i kurzu. W sytuacji, gdy tapicerka nieładnie pachnie, warto posypać jej powierzchnię sodą oczyszczoną, wetrzeć szczotką i pozostawić na 3 godziny. Po tym czasie odkurzamy sodę, który znakomicie pochłania wszelkie brzydkie zapachy i sprawia, że tkanina pachnie świeżością.

Jak usunąć plamy z tapicerki?

Jeśli na Twoich meblach tapicerowanych są widoczne plamy, na przykład po winie, kawie, czy pomidorach, to pamiętaj, że ich również możesz się pozbyć stosując domowe triki. Jeśli mydło z wodą nie zda egzaminu, to wykorzystaj roztwór octu i wody w proporcjach 1:1. Zwilż w nim szmatkę i pocieraj zabrudzone na tapicerce miejsce. Równie skuteczny będzie roztwór kwasku cytrynowego i wody. Dodaj łyżeczkę kwasku do wody i przetrzyj nim plamę. Jeśli na tapicerce zauważyłaś tłuste plamy to zasyp je mąką ziemniaczaną i pozostaw na 30 minut. Mąką wchłonie tłuszcz i tym samym plama zniknie. Na trudne do usunięcia plamy polecany jest na również roztwór wody z octem.