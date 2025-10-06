Te kwiaty nadal trzymasz na balkonie? Koniecznie je stamtąd zabierz. Lista roślin balkonowych, które jesienią należy przenieść do pomieszczenia

Większość roślin balkonowych, pochodzących z cieplejszych rejonów, nie jest odporna na mróz.

Należy je przenieść do domu na zimę, by uniknąć przemarznięcia i obumarcia.

Poznaj listę roślin, które musisz zabezpieczyć, oraz dowiedz się, jak przygotować je do zimowania!

Dlaczego niektóre rośliny balkonowe trzeba zabrać na zimę do domu?

Większość popularnych roślin balkonowych, które zdobią nasze balkony latem, pochodzi z cieplejszych rejonów świata. Nie są one odporne na mróz i długotrwałe niskie temperatury. Pozostawienie ich na balkonie w okresie jesienno-zimowym niemal na pewno skończy się ich przemarznięciem i obumarciem. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie warunki do przezimowania w pomieszczeniu.

Lista roślin balkonowych, które jesienią musisz przenieść do domu:

Poniżej znajdziesz listę popularnych roślin balkonowych, które bezwzględnie należy zabrać z balkonu przed nadejściem mrozów:

Pelargonie (Geranium): Jedne z najpopularniejszych kwiatów balkonowych. Choć niektóre odmiany mogą przetrwać lekkie przymrozki, lepiej nie ryzykować i przenieść je do jasnego, chłodnego pomieszczenia (ok. 5-10°C). Przed przeniesieniem warto przyciąć pędy i ograniczyć podlewanie.

Fuksje: Ich delikatne, zwisające kwiaty zachwycają przez całe lato. Niestety, fuksje są bardzo wrażliwe na mróz. Na zimę najlepiej umieścić je w chłodnym i ciemnym miejscu (np. piwnicy) i ograniczyć podlewanie do minimum, tak aby bryła korzeniowa całkowicie nie wyschła.

Begonie bulwiaste: Te piękne kwiaty o barwnych płatkach nie przetrwają zimy na zewnątrz. Po pierwszych przymrozkach należy wykopać ich bulwy, oczyścić z ziemi i przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (np. w skrzynce z piaskiem lub trocinami).

Lobelie: Drobne kwiatuszki tworzące barwne kaskady są bardzo dekoracyjne, ale również wrażliwe na zimno. Lobelie uprawiane jako jednoroczne zazwyczaj kończą swój cykl życiowy wraz z nadejściem chłodów. Jeśli jednak chcemy spróbować je przezimować, należy przenieść doniczki do jasnego i chłodnego pomieszczenia.

Petunie i Surfinie: Podobnie jak lobelie, petunie i surfinie są zazwyczaj traktowane jako rośliny jednoroczne i wraz z pierwszymi przymrozkami zamierają. Można jednak spróbować przechować sadzonki w jasnym i chłodnym miejscu, choć często jest to mniej efektywne niż wysianie nowych nasion wiosną.

Werbeny (Verbena): Większość odmian werbeny nie jest mrozoodporna i wymaga przeniesienia do pomieszczenia na zimę. Najlepiej czują się w jasnym i chłodnym miejscu (ok. 5-10°C). Przed przeniesieniem można przyciąć pędy.

Datury (Bielunie): Te imponujące krzewy o dużych trąbkowatych kwiatach są bardzo wrażliwe na mróz. Przed pierwszymi przymrozkami należy przenieść je do jasnego i chłodnego pomieszczenia (ok. 5-15°C). Zimą mogą zrzucić liście – to naturalny proces spoczynku. Ogranicz podlewanie do minimum.

Oleandry: Choć uważane za dość wytrzymałe, młode oleandry oraz okazy uprawiane w pojemnikach mogą być podatne na uszkodzenia mrozowe. Zaleca się przeniesienie ich do jasnego i chłodnego pomieszczenia (ok. 5-10°C). Zimą podlewamy oszczędnie.

Lantany: Te urocze krzewy o zmieniających kolor kwiatostanach nie są mrozoodporne w naszym klimacie. Na zimę należy przenieść je do jasnego i chłodnego pomieszczenia (ok. 5-10°C) i ograniczyć podlewanie. Mogą zrzucić liście na zimę.

Niektóre zioła: Wiele popularnych ziół balkonowych, takich jak bazylia, mięta pieprzowa czy rozmaryn w formie krzewiastej również może wymagać przeniesienia do domu lub osłonięcia przed mrozem, zwłaszcza młode sadzonki lub okazy uprawiane w małych pojemnikach. Warto sprawdzić specyficzne wymagania danej rośliny zielnej.

Jak przygotować rośliny do zimowania w pomieszczeniu?

Przed przeniesieniem roślin do pomieszczenia warto wykonać kilka prostych czynności:

Oczyść rośliny: Usuń uschnięte liście, przekwitłe kwiaty oraz wszelkie widoczne szkodniki lub choroby.

Przytnij pędy: W przypadku niektórych gatunków (np. pelargonii, werbeny) przycięcie pędów pobudzi roślinę do wypuszczenia nowych wiosną i ułatwi jej przechowywanie w mniejszej przestrzeni.

Zmniejsz podlewanie: Przed przeniesieniem roślin ogranicz podlewanie, aby ziemia w doniczce była jedynie lekko wilgotna.

Wybierz odpowiednie miejsce: Większość roślin balkonowych najlepiej zimuje w jasnych i chłodnych pomieszczeniach o temperaturze od 5 do 15°C (np. nieogrzewana weranda, garaż z oknem, piwnica). Niektóre gatunki (np. fuksje) mogą zimować również w ciemniejszych miejscach przy minimalnym podlewaniu.

Pamiętajmy o regularnym kontrolowaniu stanu naszych zimujących roślin i delikatnym podlewaniu ich od czasu do czasu, aby zapobiec całkowitemu wyschnięciu bryły korzeniowej. Dzięki odpowiedniej trosce nasze ulubione kwiaty balkonowe będą mogły znów cieszyć nasze oczy swoim pięknem już wiosną!