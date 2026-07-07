Te warzywa ukiszone smakują lepiej niż ogórki. Jeżeli ich nie kisisz, nawet nie wiesz, co tracisz . Co warto kisieć w sezonie?

Wakacje to początek sezonu na kiszonki. W ostatnich latach moda na własne przetwory wróciła w przytupem i młode pokolenie chętnie sięga po przepisy swoich babć. Kiszone ogórki to polska klasyka i niemalże symbol naszej kuchni. Okazuje się, że procesowi kiszenia można poddać praktycznie każde warzywo. Wiele z nich wciąż jest nieodkrytych w kuchni, a smakują wybornie. Zobacz, jakie warzywa warto ukisić.

Autor: Pexels/ Archiwum prywatne