Ten błąd przy podlewaniu niszczy hortensje. Szybko przestaną kwitnąć

Popularne krzewy ozdobne, choć niezwykle piękne, wymagają odpowiedniego traktowania. Błędy podczas podstawowych czynności pielęgnacyjnych mogą zaszkodzić roślinom .

. Zbyt częste nawadnianie w nieodpowiednich godzinach może przynieść negatywne skutki i pogorszyć stan krzewów.

Wystarczy zmiana pory oraz sposobu nawadniania, by rośliny odwdzięczyły się obfitymi kwiatami i szybkim wzrostem.

Poza prawidłowym podlewaniem, warto zastosować sprawdzone metody ochrony podłoża, by utrzymać doskonałe warunki do rozwoju.

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W okresie letnim hortensje potrzebują ogromnych ilości wody. Przez upały i silne nasłonecznienie gleba błyskawicznie traci wilgoć, więc wielu właścicieli ogrodów odruchowo chwyta za konewkę kilkukrotnie w ciągu dnia. Częste nawadnianie nie gwarantuje jednak sukcesu. Ważna jest nie tylko objętość wody, ale też konkretna pora dnia oraz technika podlewania.

Kiedy podlewać hortensje?

Eksperci od ogrodnictwa zaznaczają, że złe praktyki potrafią wyrządzić większe szkody niż krótkotrwała susza. Rośliny błyskawicznie reagują na nasze błędy, a powrót do pełni sił zajmuje im mnóstwo czasu. Wystarczy jednak delikatna korekta przyzwyczajeń, by hortensje zachwycały gęstym listowiem i wspaniałymi kwiatami.

Błędy przy podlewaniu hortensji latem

Najpoważniejszą pomyłką jest nawadnianie krzewów w pełnym słońcu, szczególnie w samo południe. Z nagrzanej gleby woda momentalnie paruje, więc korzenie nie mają szansy z niej skorzystać. Ponadto mokre liście są podatne na uszkodzenia i infekcje grzybicze. Hortensje najlepiej podlewać wczesnym rankiem albo późnym wieczorem, lejąc wodę prosto na ziemię. Warto robić to rzadziej, ale bardzo obficie, by wilgoć dotarła do głębokich partii korzeni. Taki system uodparnia roślinę na wysokie temperatury.

Świetnym patentem jest również rozsypanie pod krzewami kory sosnowej lub innej materii organicznej. Warstwa ściółki zatrzymuje wilgoć w ziemi, osłania system korzeniowy przed upałem i dba o optymalne warunki glebowe. Podczas letnich skwarów ten zabieg może uratować hortensje przed wyschnięciem.

Krzewy te znane są z ogromnego apetytu na wodę, jednak nie znoszą chaotycznego nawadniania. Prawidłowa godzina i dobra technika liczą się równie mocno, co ilość płynu. Wyeliminowanie podstawowych błędów zagwarantuje nam zdrowe pędy i spektakularne kwiatostany, które ozdobią ogród do samej jesieni.

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