Ten dzbanek filtrujący jest w większości polskich domów. Chemiczka ostrzega, że mogą być szkodliwe. Jak wybrać dobry dzbanek?

Ten dzbanek filtrujący może być szkodliwy dla zdrowia

Dzbanki filtrujące wodę to popularne rozwiązanie dla osób, które chcą poprawić jakość wody kranowej w swoim domu. Są wygodne, łatwe w użyciu i stosunkowo niedrogie. Już lata temu zyskały miano zdrowszej alternatywy dla wody w plastikowych butelkach. Większość dzbanków filtrujących działa na podobnej zasadzie. Woda wlewana do górnej części dzbanka przepływa przez specjalny wkład filtrujący, który usuwa z niej zanieczyszczenia. Wkłady te zazwyczaj składają się z kilku warstw, w tym węgla aktywnego, żywicy jonowymiennej i siatki filtrującej. Dzbanki filtrujące wodę uważane są za przyjazne środowisku, ponieważ pomagają w redukcji plastikowych odpadów. Jednak jak się okazuje, nie każdy dzbanek będzie bezpiecznym dla naszego zdrowia rozwiązaniem. Sylwia Panek, chemiczka, podkreśla, że problemem może być materiał, z którego są wykonane dzbanki - plastik.

Jak wybrać dobry dzbanek do filtrowania wody?

Sylwia Panek, znana w mediach społecznościowych jako autorka profilu @wzdrowymdomu, zwróciła uwagę na ważną kwestię, którą powinniśmy rozważyć podczas kupowania dzbanka do filtrowania wody. Chemiczka wyjaśniła, że większość dzbanków filtrujących wykonana jest z plastiku, co może prowadzić do migracji mikroplastiku do wody podczas jej filtrowania. Pewnym rozwiązaniem będzie szklany dzbanek. Jednak tu i tak filtr wykonany jest z plastiku.

Warto wiedzieć jedno: wkład na wodę do filtrowania i filtry są zawsze plastikowe. Nawet jeśli korpus dzbanka jest szklany (…) A plastik to potencjalne źródło mikroplastiku, szczególnie przy długim kontakcie z wodą

- pisze w swoim poście ekspertka.

