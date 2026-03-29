Ten dzbanek filtrujący jest w większości polskich domów. Chemiczka ostrzega, że mogą być szkodliwe. Jak wybrać dobry dzbanek?

Katarzyna Kustra
2026-03-29 5:18

Dzbanki filtrujące lata temu zawojowały polskie domostwa. Popularność zyskały jako ekologiczna alternatywa dla wody z butelek plastikowych. Jednak jak się okazuje nie każdy dzbanek filtrujący może być bezpieczny dla naszego zdrowia. Chemiczka zwróciła uwagę na jeden dosyć ważny szczegół, który powinniśmy sprawdzić przed zakupem dzbanka do filtrowania wody.

Dzbanek filtrujący

Autor: Taras Grebinets/ Shutterstock
  • Dzbanki filtrujące wodę, choć popularne, mogą nie być tak zdrowe, jak się wydaje, a problemem jest plastik.
  • Chemiczka Sylwia Panek ostrzega przed migracją mikroplastiku z dzbanków do filtrowanej wody.
  • Nawet szklane dzbanki nie eliminują problemu, ponieważ filtry wciąż są plastikowe – dowiedz się, jak to wpływa na Twoje zdrowie.
  • Sprawdź, dlaczego plastikowe elementy dzbanków mogą być szkodliwe i co możesz zrobić, by chronić swoje zdrowie.

Ten dzbanek filtrujący może być szkodliwy dla zdrowia

Dzbanki filtrujące wodę to popularne rozwiązanie dla osób, które chcą poprawić jakość wody kranowej w swoim domu. Są wygodne, łatwe w użyciu i stosunkowo niedrogie. Już lata temu zyskały miano zdrowszej alternatywy dla wody w plastikowych butelkach. Większość dzbanków filtrujących działa na podobnej zasadzie. Woda wlewana do górnej części dzbanka przepływa przez specjalny wkład filtrujący, który usuwa z niej zanieczyszczenia. Wkłady te zazwyczaj składają się z kilku warstw, w tym węgla aktywnego, żywicy jonowymiennej i siatki filtrującej. Dzbanki filtrujące wodę uważane są za przyjazne środowisku, ponieważ pomagają w redukcji plastikowych odpadów. Jednak jak się okazuje, nie każdy dzbanek będzie bezpiecznym dla naszego zdrowia rozwiązaniem. Sylwia Panek, chemiczka, podkreśla, że problemem może być materiał, z którego są wykonane dzbanki - plastik.

Jak wybrać dobry dzbanek do filtrowania wody?

Sylwia Panek, znana w mediach społecznościowych jako autorka profilu @wzdrowymdomu, zwróciła uwagę na ważną kwestię, którą powinniśmy rozważyć podczas kupowania dzbanka do filtrowania wody. Chemiczka wyjaśniła, że większość dzbanków filtrujących wykonana jest z plastiku, co może prowadzić do migracji mikroplastiku do wody podczas jej filtrowania. Pewnym rozwiązaniem będzie szklany dzbanek. Jednak tu i tak filtr wykonany jest z plastiku.

Warto wiedzieć jedno: wkład na wodę do filtrowania i filtry są zawsze plastikowe. Nawet jeśli korpus dzbanka jest szklany (…) A plastik to potencjalne źródło mikroplastiku, szczególnie przy długim kontakcie z wodą

- pisze w swoim poście ekspertka. 

Super Express Google News
Wiosenne pozdrowienia i kartki na dzień dobry dla przyjaciół
Galeria zdjęć 10
Poradnik Zdrowie - Mity medyczne i zaufanie do lekarzy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WODA
DZBANEK FILTRUJĄCY