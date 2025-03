Ten krzew w PRL-u miał każdy działkowicz. Kwitnie piękniej od hortensji i pachnie niczym waniliowy budyń. Posadź go w ogrodzie, a będziesz cieszyć się kwiatami do później jesieni

Nawóz do pomidorów i ogórków babcia szykuje już w kwietniu. Mikstura na obfite zbiory jest dobra także do podlewania kwiatów

Ta roślina królowała na działkach w PRL-u. Piękniejsza niż hortensje

Heliotrop peruwiański to wyjątkowy krzew, który zachwyca pachnącymi kwotami. Niektórzy wskazują, że pachną one podobnie jak wanilia. Zapach ten zachwyca nie tylko ludzi, ale także wabi do ogrodu owady zapalające. Ogrodnicy często sądzą Heliotrop peruwiański w okolicy sadzonek pomidorów oraz malin, dzięki czemu mogą liczyć na obfite zbiory. Heliotrop peruwiański pochodzi naturalnie z Ameryki Południowej, jednak doskonale zadomowił się w naszej szerokości geograficznej.

Ten przepiękny krzew nie jest trudny w pielęgnacji. Jeżeli w Twoim ogrodzie rosną hortensje oraz rododendrony, to heliotrop perwuwianski z pewnością również da radę. Krzew ten lubi dobrze nasłonecznione stanowiska. Ogrodnicy wskazują, że musi mieć on co najmniej 6 godzin światła słonecznego dziennie. Najlepiej rośnie w żyznej, przepuszczalnej głębie. Podobnie jak hortensje heliotrop perwuwianski lubi ziemię o lekko kwaśnym odczynie. Ważnym elementem jego pielęgnacji jest drenaż. Sądząc heliotrop zawsze pamiętaj o warstwie drenażu w ziemi. Zapobiega ona gnicia korzeni i sprawia, że krzew lepiej rośnie. Heliotrop perwuwianski wymaga regularnego podlewania. Podłoże powinno być stałe wilgotne. Ważne, aby jednak woda nie zbierała się wokół korzeni. W takiej sytuacji może dość do ich gnicia i marnienia całego krzewu.

Heliotrop perwuwianski to roślina, którą należy regularnie przycinać. Usuwaj stare i przekwitłe kwiatostany. Dzięki temu krzew będzie bujniej kwitł. Cięcie można stosować również w celu nadania odpowiedniego kształtu i by ograniczyć nadmierny rozrost.

Domowa odżywka, która pobudzi heliotrop do kwitnienia

Odżywka z kwiatów i fusów po kawie to świetny sposób na wykorzystanie odpadów i dostarczenie roślinom cennych składników odżywczych. Użyj fusów po zaparzonej kawie, które ostygły i wyschły. Fusy są bogate w azot, fosfor, potas i inne mikroelementy. Upewnij się, że fusy są suche. Możesz je rozłożyć na papierze do pieczenia i pozostawić do wyschnięcia na kilka godzin. W dużym słoiku lub pojemniku umieść fusy po kawie, zalej całość wodą. Proporcje nie muszą być idealne, ale orientacyjnie: na 1 litr wody użyj 1/2 szklanki fusów. Przykryj słoik gazą lub ściereczką, zabezpieczając gumką recepturką. Pozwoli to na dostęp powietrza, ale zapobiegnie dostawaniu się owadów. Umieść słoik w chłodnym, ciemnym miejscu na około 1-2 tygodnie. Codziennie mieszaj zawartość.Przecedzenie:Po upływie czasu fermentacji, przecedź mieszankę przez sito lub gazę. Oddziel płyn od resztek roślinnych. Odżywkę należy rozcieńczyć przed użyciem. Zazwyczaj stosuje się proporcje 1:10 (1 część odżywki na 10 części wody). Możesz zacząć od słabszego stężenia i obserwować reakcję roślin.