Ten kwiat natychmiast wyrzuć z domu. Przyciąga najgorszego pecha i ogranicza dostęp dobrych emocji. Pechowy kwiat, którego lepiej się pozbyć

Niektóre popularne kwiaty doniczkowe, wbrew pozorom, mogą ściągać na Twój dom nieszczęścia, drenując energię i blokując pomyślność.

Odkryj, dlaczego fiołek afrykański jest nazywany "rośliną wampirem", a suszone bukiety, według Feng Shui, mogą zwiastować problemy w życiu.

Sprawdź, które rośliny musisz natychmiast usunąć ze swojej przestrzeni, aby chronić relacje, finanse i domową harmonię.

Natychmiast wyrzuć ten kwiatek z domu. Może ściągnąć na Ciebie tylko nieszczęścia

Róże kojarzą się z miłością, chryzantemy są wyrazem pamięci wobec zmarłych, a wrzosy kojarzą się z czarownicami i miejscami sabatów. Magiczna moc i znaczenie roślin jest silnie zakorzenione w naszej kulturze i towarzyszy nam w codziennym życiu. Niektórzy wierzą także, że są pewne rośliny, które mogą przyciągać do domy złą energię. To między inny bluszcz, który może wysysać energię i siły życiodajne, a także fiołek afrykański. Ten popularny kwiat doniczkowy nazywany jest rośliną wampirów. Ludowe przesądy głosiły, że fiołki drenowały ludzi z energii, przynosiły pecha w miłości, a także sprzyjały kłopotom w relacjach z innymi. Z drugim biegunie są storczyki (symbolizują szczęście oraz przyciągają dobre wibracje), a także grubosz, nazywany także drzewkiem szczęścia. Ci, którzy wierzą, że przesądy mogą zapewnić im materialną radość powinni hodować w domu pieniążka. Pilea peperomioides to popularna roślina z Chin, której liście przypominają monety. Sprawia to, że wierzy się, iż pieniążek zapewnia stały przypływ gotówki.

Niektórzy wierzą, że odpowiednie ustawienie rośliny w domu (np. bluszcz poza sypialnią) lub intencja, z jaką ją pielęgnujesz, może zniwelować negatywne wpływy. Ważne jest, aby to Ty czuł się dobrze w swojej przestrzeni, niezależnie od panujących przekonań.

W kwestii szczęścia oraz pecha znaczenie ma nie tylko gatunek roślin. Okazuje się, że bardzo ważna jest także ich forma. Niektórzy wierzę, że kwiaty cięte mają mniejszą moc ponieważ szybciej obumierają. Ważny przesąd dotyczy także kwiatów suszonych. Okazuje się, że ich posiadanie może okazać się zgubne.

Jeszcze nasze babki i matki uwielbiały suszone kwiaty. Swego czasu ten sposób przedłużania żywotności kwiatów i bukietów był bardzo popularny. Obecnie suszone kwiaty rzadziej pojawiają się w naszych domach, często także w przyczyn praktycznych - łamią się, kruszą i zbierają kurz. Według przesądów suszone kwiaty to najgorsze, co można dla siebie zrobić. Kojarzą się one z obumieraniem i wstrzymywaniem rozwoju. Według zasad Feng Shui mogą blokować przepływ pozytywnej energii, a także pomyślności w życiu. Sprawiają, że w życiu pojawia się coraz więcej problemów oraz nieporozumień. Jeżeli wierzysz w przesądy, to zdecydowanie pozbądź się suszonych kwiatów ze swojej przestrzeni.

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Doniczkowe rośliny egzotyczne - uprawa w domu