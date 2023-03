Terapeuta zdradził, jakich kobiet pragną mężczyźni, 3 znaki że w jego oczach przestałaś być atrakcyjna

Dlaczego czujesz się nieatrakcyjna?

Wszelkiego rodzaju badania wskazują, że Polki często mają problem z poczuciem własnej atrakcyjności. Mówi się, że kobiet znad Wisły uchodzą za jedne z najładniejszych na świecie, a mimo to nie potrafimy same się do tego przekonać. Polki lubią zamykać się w swoich kompleksach i często mają 'wbite" do głowy, że nadmierne eksponowanie swojego piękna może zostać źle odebrane. Od dziecka uczone jesteśmy skromności i poczucia, że wygląd zewnętrzny nie jest tym, czym warto się wszem i wobec chwalić. Dokładając do tego fakt, że Polki często bywają przemęczone i sfrustrowane sytuacją świata zewnętrznego, buduje nam się obraz kobiety mało atrakcyjnej. Im gorzej się czujemy, tym gorzej jesteśmy odbierani. Poszukiwanie własne atrakcyjności to proces zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Terapeuci wskazują jednak na pewne sygnały, które mogą świadczyć, że w oczach innych ludzi odbierane jesteśmy jako mało atrakcyjne. Zobacz, jakie to znaki i na co zwrócić uwagę.

Oto 3 znaki, że w jego oczach nie jesteś atrakcyjna. Twój facet się tak zachowuje?

Jest skupiony tylko na sobie i nie interesuje go Twoje życie

Jeżeli Twój mężczyzna całkowicie nie wykazuje zainteresowania tym, jak Ci minął dzień lub nie chce obejrzeć nowe sukienki, którą sobie kupiłaś, to może być znak, że kompletnie przestało go to interesować. Być może stałaś się dla niego mało atrakcyjna i ciekawa.

Podsuwa Ci kosmetyki i ubrania, których nie lubisz

Ten znak można interpretować w dwojaki sposób. Być może Twój mężczyzna w delikatny i nieumiejętny sposób próbuje Ci pomóc i nakierować, byś czasem skupiła się na sobie. Jeśli jednak od początku narzuca Ci styl, zmusza do mocnego makijażu i czego, co totalnie nie jest Twoje, to znak, że jesteś dla niego nieatrakcyjna i chce Cię zmienić.

Unika spotkań tylko we dwoje

Jeżeli Twój mężczyzna unika sytuacji, gdy jesteście tylko we dwoje i coraz częściej w Waszym związku pojawia się tłum innych ludzi to znak, że coś się dzieje. Może parter obawia się pozostania z Tobą w cztery oczy lub nie czuje takiej potrzeby.

Pamiętaj, że atrakcyjność to przede wszystkim Twoje samopoczucie. Nikt nie ma prawa Ci narzucać stylu, wyglądu oraz tego, jak masz się zachowywać. To ty masz czuć się dobrze sama ze sobą. Jeżeli czuje, że Twoja pewność siebie jest coraz niższa to warto się na tym zastanowić, jednak otoczenia nie ma prawa Ci nic narzucać.

