Teraz każdy może opublikować swoją książkę i dotrzeć do milionów czytelników. Startuje Empik Selfpublishing

Jak działa Empik Selfpublishing?

Empik Selfpublishing to zarówno miejsce dla autorek i autorów gotowych książek, jak i osób, które dopiero chcą zacząć przygodę z pisaniem. Pozwala w łatwy sposób wprowadzić własną książkę do szerokiej sprzedaży – tytuły dystrybuowane za pośrednictwem platformy bezpośrednio trafią do oferty Empik.com oraz katalogu Empik Go w postaci ebooka lub audiobooka (w zależności od formatu dostarczonego przez autora). Będą dostępne także w modelu Print on Demand – jeśli czytelnik zdecyduje się na zakup wersji papierowej, Empik zleci wydruk i dostarczy gotową książkę.

W selfpublishingu już z definicji to sam autor czy autorka staje się wydawcą i korzysta z całkowitej swobody tworzenia, zachowując prawa autorskie. W pełni decyduje o kształcie książki, odpowiada za treść, redakcję, korektę czy oprawę graficzną. Wyznacza też cenę książki oraz odpowiada za jej promocję. Jeśli jednak potrzebuje wsparcia na którymkolwiek z tych etapów, może skorzystać z dodatkowych usług oferowanych na platformie. Eksperci Empik Selfpublishing pomogą w redakcji tekstu, korekcie, w projektowaniu okładki czy składzie książki. Możliwie jest nawet nagranie audiobooka. Co szczególnie istotne, dołączenie do Empik Selfpublishing i dystrybucja tytułu za jego pośrednictwem nie wiążą się z żadnymi kosztami. Płatne pozostają jedynie usługi dodatkowe, z których autorzy mogą skorzystać, lecz nie muszą.

Bezpłatne materiały dla twórców

Empik Selfpublishing to także Strefa Twórcy, czyli platforma edukacyjna dla autorów z bezpłatnymi materiałami eksperckimi. Już teraz można tam znaleźć ebooka „Napisz, skreśl, napisz ponownie” autorstwa Macieja Marcisza, szefa promocji Wydawnictwa W.A.B., a jednocześnie pisarza. W książce młodzi twórcy znajdą odpowiedzi na najczęściej nurtujące ich pytania np. jak zacząć pisanie, jak uwierzyć w siebie, jakich błędów nie popełniać? Swoimi radami podzielili się m.in. zdobywca Bestsellera Empiku Wojciech Chmielarz, a także Katarzyna Berenika Miszczuk i Natalia Klewicz. Osoby zainteresowane selfpublishingiem będą miały okazję zadać autorom pytania i uzyskać kolejne cenne porady podczas spotkania online. Wydarzenie z udziałem Macieja Marcisza i Wojciecha Chmielarza odbędzie się w ramach zbliżających się Targów Książki Empiku - 22 maja, o godz. 20.00 i będzie transmitowane na facebooku Empiku.

Praktycznych wskazówek na platformie regularnie będzie udzielał także Maciej Makselon – nauczyciel akademicki, zawodowy redaktor i ambasador platformy Empik Selfpublishing, który na co dzień rozwiewa językowe wątpliwości internautów. Talenty czekają na odkrycie

Platforma Empik Selfpublishing wystartowała 11 maja. Tego samego dnia do sprzedaży trafiła pierwsza książka dystrybuowana za jej pośrednictwem – „Piekielnice” Ani Chełminiak. To wciągające słowiańskie fantasy, które potwierdza, jak piekielnie trudne jest życie wiedźmy.

– Będziemy śledzić literackie propozycje twórców dystrybuowane przez naszą platformę, aby raz, dwa do roku wyłapywać prawdziwe perełki i oferować autorom najlepszych książek produkcję audiobooka z topowym polskim lektorem czy redakcję i korektę ich tekstu. Chcielibyśmy, aby najciekawsze tytuły trafiały w przyszłości na półki salonów w całej Polsce. Kto wie – być może za kilka lat Bestseller Empiku trafi właśnie do niezależnego autora, który pierwsze literackie kroki stawiał z Empik Selfpublishing? – komentuje Kuba Piotrkowicz, Head of Digital Content w Grupie Empik.