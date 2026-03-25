To będzie bardzo trudny weekend. Ta zmiana czasu będzie inna niż wszystkie. Ta zmiana wpłynie na Ciebie już w sobotę, 28 marca

Dlaczego zmiana czasu na letni z 28 na 29 marca będzie w tym roku inna?

Dyskusja o zmianie czasu trwa nadal. Eksperci przekonują, że w obecnym świecie zyski wynikające z przestawiania zegarków sa znikome. Od lat zapowiadana jest rezygnacja ze zmiany czasu jednak nadal nie podjęta ostatecznych i wiążących decyzji.

Już w najbliższym weekend, czyli w nocy z 28 na 29 marca przestawimy zegarki na czas letni. Wskazówki zostaną przestawione o jedna godzinę do przodu, czyli z 2:00 zrobi się 3:00.

Zmiana czasu to nie tylko inna godzina na zegarze. Ma ona realny wpływ na nasze samopoczucie oraz nastrój. Eksperci przestrzegają, że zaburzenia naturalnego rytmu dnia może powodować różne dolegliwości psychiczne i fizyczne. Zmiana czasu może powodować natężenie problemu z zasypianiem oraz wybudzanie się w nocy. Dodatkowo może ona również wzmagać rozdrażnienie. Wiele osób skarży się, że niedziela po nocnym przestawianie zegarków jest trudna. Odczuwają oni spadki energii, pogorszenie nastrój oraz ogólną niemoc. W najbliższy weekend te objawy mogą być jeszcze bardziej odczuwalne. Wszystko przez gwałtowną zmianę pogody, która wypadnie mniej więcej w te same dni, co zmiana czasu.

Synoptycy wskazują, że nad Europę nadciągają wiry zimnego powietrza. Znad Europy Zachodniej do Polski zacznie nadciągać chłodne powietrze. Nasz kraj znajdzie się na styku dwóch mas powietrza. Oznacza to, że w weekend część kraju znajdzie się pod wpływem zimna, a temperatury spadną do kilku stopni Celsjusza, a w innych regionach nadal będzie ciepło. Taka sytuacja w pogodzie również odbije się na naszym samopoczuciu. W połączeniu ze zmianą czasu niektóre osoby mogą odczuwać ją podwójnie.

Jak poradzić sobie ze zmianą czasu i czuć się lepiej?

Przez kilka dni przed zmianą czasu, kładź się spać 15-20 minut wcześniej lub później, w zależności od kierunku zmiany. Pomoże to organizmowi łagodniej przestawić się na nowy rytm. Podobnie postaraj się delikatnie przesuwać pory posiłków, aby dostosować je do nowego harmonogramu. Rano, tuż po przebudzeniu, postaraj się jak najszybciej wystawić na naturalne światło słoneczne. Otwórz zasłony, wyjdź na balkon lub na krótki spacer. Światło reguluje nasz wewnętrzny zegar biologiczny. Wieczorem, zwłaszcza na kilka godzin przed snem, ogranicz ekspozycję na jasne światło, szczególnie to emitowane przez ekrany urządzeń elektronicznych. Niebieskie światło zaburza produkcję melatoniny – hormonu snu. Nawet po zmianie czasu staraj się kłaść i wstawać o podobnych porach. Konsekwencja jest kluczem do szybkiej adaptacji. Stwórz wieczorny rytuał, który pomoże Ci się wyciszyć i przygotować do snu, na przykład ciepła kąpiel, czytanie książki, słuchanie spokojnej muzyki. Upewnij się, że Twoja sypialnia jest ciemna, cicha i chłodna.

