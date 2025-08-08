To jeden z najpiękniejszych pałaców w Polsce. Latem wygląda obłędnie

Wszystko zależy od gustu, ale wiele osób wymienia ten pałac jako jeden z najpiękniejszych w Polsce. Wiosną i latem, kiedy kwitną kwiaty i wszystko jest zielone, wygląda obłędnie, podobnie jak wczesną jesienią. Jednak pałac nazywany potocznie zamkiem w Mosznie wygląda zjawiskowo o każdej porze roku.

Zamek w Mosznej nazywany jest polskim „Disneylendem”, bo do złudzenia przypomina ten z czołówki disneyowskich produkcji. Jedni się nim zachwycają, inni uważają, że to kicz. Choć potocznie pałac nazywany jest zamkiem, to nigdy nie pełnił funkcji obronnych. Eklektyczny obiekt łączy barokowy środek z neogotyckim skrzydłem wschodnim i neorenesansowym skrzydłem zachodnim. To jedna z najbardziej różnorodnych architektonicznie tego typu budowli w Polsce. Słynie z 99 wież i tylu pomieszczeń, ile dni jest w roku – 365. W otaczającym posiadłość parku rosną kilkusetletnie dęby, lipy i kasztanowce. W maju w pałacowym ogrodzie zapachem uwodzą setki kwitnących azalii. Późną jesienią pałac przyciąga miłośników historii i legend z dreszczykiem.

Pałac w Mosznej. Ciekawostki

  • Jak na każdy porządny pałac przystało, tak i pałac w Mosznej ma swoje mrożące krew w żyłach historie i straszącą w nim białą damę. Ponoć mieszkała tu angielska guwernantka, która prosiła, by po śmierci mogła spocząć na wyspie, w ojczystym kraju. Wincklerowie owszem pochowali ją na wyspie, ale w pałacowym parku. Od tamtej pory straszy. Najbardziej przerażająca jest jednak historia służącej-samobójczyni. Legenda mówi, że hrabia nie mógł powstrzymać namiętności i nagminnie uwodził służące. Jedna z nich zaszła w ciążę, a gdy arystokrata odmówił uznania dziecka, ta z rozpaczy powiesiła się w parku. A jej duch krąży po zamku.
  • Pałac w Mosznej ma powierzchnię 8 tys. m kw. Do wschodniego skrzydła budynku przylega szklana oranżeria. Rosną tam egzotyczne, ciepłolubne rośliny. Większość z nich to nowe okazy jest jednak kilka roślin 40-60-letnich. Na ternie posiadłości znajduje się również stadnina. Hodowane są tu dwie rasy koni — pełnej krwi angielskiej do wyścigów oraz konie półkrwi, które startują w sporcie jeździeckim we wszystkich dyscyplinach.
  • Jedna z legend dotycząca pałacu głosi, że Franz Hubert kazał ozdobić budowlę 99 wieżami, bo tyle posiadał majątków. Gdyby miał ich sto, musiałby utrzymywać garnizon wojska. Inna, że ród miał 99 majątków i hrabia postanowił dać temu wyraz w liczbie wieżyczek. Hrabia uwielbiał wydawać pieniądze na swoje przyjemności, lubił też obnosić się ze swoim bogactwem. Robił wszystko, aby ściągnąć do Mosznej cesarza. W parku stworzył sieć kanałów, polecił poprowadzić linię kolejową łączącą Mosznę z resztą świata. W końcu się udało i pierwszy raz cesarz Wilhelm II gościł w posiadłości w 1911 roku. Rok później uczestniczył w wielkim polowaniu, podczas którego ustrzelono prawie 3 tys. sztuk zwierzyny. Królem polowania został oczywiście cesarz. Legenda głosi, że pewnego wieczora cesarz zapytał hrabiego Franza Huberta: – Jak ci się udało tak szybko zbudować taki pałac? – Panie, pomógł mi szatan – odpowiedział Franz i nakazał figurę diabła przy zamkowej kaplicy. Do dziś w oranżerii stoi wypchany muflon, który pamięta czasy wielkich polowań.
  • Pałac w Mosznej dziś przeznaczony jest wyłącznie dla turystów. W zabytkowych wnętrzach, które jedni uważają za bajkowe, inni za kiczowate mieści się restauracja i hotel. Niektóre pokoje wyglądają jak dawniej, a marmurowe łazienki i potężne prysznice prawdopodobnie pamiętają dawnych właścicieli. Pałac można zwiedzać z przewodnikiem, który oprowadzi gości m.in. po zabytkowej jadalni, byłej sali balowej, gabinecie hrabiego i kaplicy.
  • Pałac w Mosznej szczyci się aż 365 pomieszczeniami oraz 99 wieżami. Jedna z wież jest ponoć zarezerwowana dla kościotrupa i ma przypominać o nawiedzającym budynek duchu nieszczęśliwej kobiety.
  • Pałac w Mosznej otacza zjawiskowy ponad stuhektarowy park z alejami czerwonych dębów, kasztanowców i lip, które prowadzą w świat bujnej roślinności i kanałów. Niegdyś pływały po nich łódki, dziś zostały jedynie przerzucone nad nimi romantyczne mostki. Wzdłuż kanałów rosną azalie i różaneczniki, które wiosną uwodzą zapachem i tworzą malowniczą scenerię. Park łączy się z otaczającymi go polami, łąkami i lasem. Jest oazą spokoju, w której ukojenie znajdą najbardziej zszargane nerwy. Zresztą w pałacu dawniej znajdowało się Centrum Terapii Nerwic.

