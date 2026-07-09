To już koniec zwracania butelek do sklepów? Weszła nowa forma systemu kaucyjnego. Czy się przyjmie?

Mimo ogromnego sukcesu systemu kaucyjnego, uciążliwość zwrotów butelek w sklepach nadal frustruje Polaków.

Nadchodzi rewolucja: firma Kaucja.pl testuje osiedlowe recyklomaty, które pozwolą na oddawanie opakowań bez wizyty w sklepie, a kaucja trafi prosto na konto.

Czy to koniec kolejek i bonów? Dowiedz się, gdzie te innowacyjne urządzenia pojawią się jako pierwsze i czy zrewolucjonizują Twój sposób recyklingu!

Nadchodzą zmiany w systemie kaucyjnym? Nie trzeba będzie zwracać butelek w sklepach?

Gdy system kaucyjny wchodził do Polski budził skrajne emocje. Pomysł miał zarówno swoich zwolenników i przeciwników. Twarde dane pokazują jednak, że ludzie z chęcią oddają puste butelki i odzyskują pieniądze z kaucji. Według informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do końca maja 2026 roku zwrócono około 1,6 miliarda pustych butelek. Zdecydowana większość, bo aż 85 proc. z nich trafiła do automatów kaucyjnych zlokalizowanych w sklepach. To jest także jeden z argumentów, za który krytykowany jest system kaucyjny. Wiele osób narzeka, że musi puste butelki zbierać w domu, a nie zawsze jest na to miejsce. Dodatkowo chęć oddania butelek wiąże się z koniecznością pójścia do sklepu, a butelkomaty czasami się psują. Nowe rozwiązane, które jest właśnie testowane może rozwiązać ten problem.

Firma Kaucja.pl testuje właśnie pilotażowy system odbioru butelek na osiedlu. Na warszawskich Młocinach uruchomiono pierwszy w Polsce osiedlowy recyklomat. Urządzenie stanęło przy ul. Wrzeciono 14. Nowe rozwiązanie ma ułatwić mieszkańcom zwrot butelek i puszek objętych systemem kaucyjnym. Opakowania można oddać bez konieczności odwiedzania sklepu, a należna kaucja trafia bezpośrednio na konto użytkownika. Oznacza to koniec z bonami i obowiązkiem realizowania zwrotu w konkretnej sieci handlowej. Pomysł jest prosty – recyklomaty mają pojawiać się tam, gdzie na co dzień powstają odpady, czyli w pobliżu budynków mieszkalnych. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli oddać opakowania przy okazji codziennych obowiązków, takich jak wyjście z psem, droga do pracy czy wynoszenie śmieci.

– Chcemy, żeby system kaucyjny był jak najprostszy w codziennym użyciu, zwłaszcza że powinien być rozwiązaniem powszechnym. Jeśli można oddać opakowania przy swoim bloku, rośnie szansa, że mieszkańcy naprawdę będą z niego korzystać – podkreśla Dariusz Dworzecki, dyrektor ds. rozwoju i sieci zbiórki Kaucja.pl, cytowany przez Portal Samorządowy.

Pilotaż zdecyduje o przyszłości projektu

Na razie recyklomat na Młocinach działa w ramach programu pilotażowego. O dalszym rozwoju inicjatywy przesądzi zainteresowanie mieszkańców, bezawaryjność urządzeń oraz sprawne rozliczanie kaucji. Jeśli test zakończy się sukcesem, operatorzy planują stopniowo rozbudowywać sieć. Zgodnie z zapowiedziami Kaucja.pl, jeszcze do końca roku w Polsce może pojawić się nawet 500 osiedlowych recyklomatów. Kolejne urządzenia mają stanąć m.in. w Poznaniu, Łodzi, Gdańsku oraz na Śląsku.

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