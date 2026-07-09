To już koniec zwracania butelek do sklepów? Weszła nowa forma systemu kaucyjnego. Czy się przyjmie?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-07-09 13:56

System kaucyjny budzi wiele emocji. Faktem jest jednak, że Polacy pokochali oddawanie butelek w wyznaczonych do tego miejscach. Według oficjalnych danych tylko do końca maja 2026 roku zwrócono około 1,6 miliarda pustych opakowań po napojach. Teraz testowany jest pilotażowy sposób na jeszcze prostsze zwracanie butelek. Jeżeli taka forma się powiedzie, to już wkrótce może się okazać, że nie trzeba będzie chodzić do sklepu z pustymi butelkami.

Przezroczysty worek wypełniony plastikowymi butelkami i puszkami na trawniku. O zmianach w systemie kaucyjnym przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI Foliowy worek wypełniony plastikowymi butelkami i metalowymi puszkami, ustawiony na trawie z wyschniętymi liśćmi. Obraz symbolizuje zbiórkę opakowań objętych systemem kaucyjnym i temat podatku, o którym przeczytasz na Super Biznes.
  • Mimo ogromnego sukcesu systemu kaucyjnego, uciążliwość zwrotów butelek w sklepach nadal frustruje Polaków.
  • Nadchodzi rewolucja: firma Kaucja.pl testuje osiedlowe recyklomaty, które pozwolą na oddawanie opakowań bez wizyty w sklepie, a kaucja trafi prosto na konto.
  • Czy to koniec kolejek i bonów? Dowiedz się, gdzie te innowacyjne urządzenia pojawią się jako pierwsze i czy zrewolucjonizują Twój sposób recyklingu!

Nadchodzą zmiany w systemie kaucyjnym? Nie trzeba będzie zwracać butelek w sklepach?

Gdy system kaucyjny wchodził do Polski budził skrajne emocje. Pomysł miał zarówno swoich zwolenników i przeciwników. Twarde dane pokazują jednak, że ludzie z chęcią oddają puste butelki i odzyskują pieniądze z kaucji. Według informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do końca maja 2026 roku zwrócono około 1,6 miliarda pustych butelek. Zdecydowana większość, bo aż 85 proc. z nich trafiła do automatów kaucyjnych zlokalizowanych w sklepach. To jest także jeden z argumentów, za który krytykowany jest system kaucyjny. Wiele osób narzeka, że musi puste butelki zbierać w domu, a nie zawsze jest na to miejsce. Dodatkowo chęć oddania butelek wiąże się z koniecznością pójścia do sklepu, a butelkomaty czasami się psują. Nowe rozwiązane, które jest właśnie testowane może rozwiązać ten problem. 

Firma Kaucja.pl testuje właśnie pilotażowy system odbioru butelek na osiedlu.  Na warszawskich Młocinach uruchomiono pierwszy w Polsce osiedlowy recyklomat. Urządzenie stanęło przy ul. Wrzeciono 14. Nowe rozwiązanie ma ułatwić mieszkańcom zwrot butelek i puszek objętych systemem kaucyjnym. Opakowania można oddać bez konieczności odwiedzania sklepu, a należna kaucja trafia bezpośrednio na konto użytkownika. Oznacza to koniec z bonami i obowiązkiem realizowania zwrotu w konkretnej sieci handlowej. Pomysł jest prosty – recyklomaty mają pojawiać się tam, gdzie na co dzień powstają odpady, czyli w pobliżu budynków mieszkalnych. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli oddać opakowania przy okazji codziennych obowiązków, takich jak wyjście z psem, droga do pracy czy wynoszenie śmieci.

Chcemy, żeby system kaucyjny był jak najprostszy w codziennym użyciu, zwłaszcza że powinien być rozwiązaniem powszechnym. Jeśli można oddać opakowania przy swoim bloku, rośnie szansa, że mieszkańcy naprawdę będą z niego korzystać – podkreśla Dariusz Dworzecki, dyrektor ds. rozwoju i sieci zbiórki Kaucja.pl, cytowany przez Portal Samorządowy.

Pilotaż zdecyduje o przyszłości projektu

Na razie recyklomat na Młocinach działa w ramach programu pilotażowego. O dalszym rozwoju inicjatywy przesądzi zainteresowanie mieszkańców, bezawaryjność urządzeń oraz sprawne rozliczanie kaucji. Jeśli test zakończy się sukcesem, operatorzy planują stopniowo rozbudowywać sieć. Zgodnie z zapowiedziami Kaucja.pl, jeszcze do końca roku w Polsce może pojawić się nawet 500 osiedlowych recyklomatów. Kolejne urządzenia mają stanąć m.in. w Poznaniu, Łodzi, Gdańsku oraz na Śląsku.

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Rusza system kaucyjny w Polsce
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