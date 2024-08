To już ostatni dzwonek! Przygotuj pokój ucznia na nowy rok szkolny!

Przygotuj miejsce na nowe

Sprawdź wszystkie szkolne przybory, zeszyty i książki z poprzedniego roku. Pamiętaj, że nieużywane podręczniki lub akcesoria można przekazać młodszym kolegom lub oddać tym dzieciom, które, ze względu na trudną sytuację finansową opiekunów, potrzebują takiego wsparcia. Dzięki temu, na biurku i w szufladach zostanie tylko to, co naprawdę potrzebne. Przy okazji spróbuj wspólnie z dzieckiem zorganizować przestrzeń i ustalić nowy system przechowywania, który ułatwi uczniowi znalezienie potrzebnych rzeczy i utrzymanie porządku w trakcie roku szkolnego.

Przestrzeń, która sprzyja nauce

Nie można zapomnieć także o uporządkowaniu przestrzeni wokół biurka. Warto pozbyć się wszelkich zbędnych rzeczy, które mogą rozpraszać uwagę podczas nauki. Ustawienie rośliny doniczkowej na biurku, zdjęcia w ramce z przyjaciółmi, czy ulubionej książki może dodać przestrzeni przytulności, ale najważniejsze, aby biurko pozostało czyste, schludne i minimalistyczne. Ma w końcu stanowić przede wszystkim miejsce do pracy. Rozważ również ustawienie w pobliżu biurka niewielkiego kosza na papierowe śmieci – pozwoli on zachować porządek w miejscu nauki, nawet podczas kreatywnych prac plastycznych.

Świeżo, czysto i pachnąco!

Jednym z kluczowych elementów przygotowania pokoju ucznia na nowy rok szkolny jest dokładne sprzątanie. Oprócz zadbania o czystość podłogi, warto także odkurzyć wszelkie zakamarki, meble tapicerowane, a także odświeżyć materac, by sen był przyjemny i zdrowy. Tutaj z pomocą przychodzi system do utrzymania czystości Kobold, który nie dość, że jest bardzo skuteczny, to jeszcze niezwykle prosty w obsłudze. Dzięki niemu sprzątanie staje się łatwe i przyjemne, także dla dzieci. Kobold może odkurzać i myć podłogę jednocześnie, dzięki końcówce 2w1, posiada także wiele funkcjonalnych przystawek, dzięki którym odkurzymy nawet trudno dostępne przestrzenie, pozbędziemy się kurzu i sierści zwierzaków z mebli tapicerowanych, a także odświeżymy takie tekstylia domowe jak np. zasłony. Z kurzem na lampach, obrazach czy nawet roślinach poradzi sobie końcówka przeznaczona właśnie do czyszczenia delikatnych powierzchni.

To jeszcze nie koniec! Wiadomo, że każdy uczeń musi się dobrze wyspać. Dzięki specjalnie zaprojektowanej przystawce oraz proszkowi Lavenia, Kobold wyczyści również materac, pozbywając się z jego powierzchni wszelkich zanieczyszczeń i alergenów, zapewniając zdrowy sen i tworząc przestrzeń do odpoczynku bezpieczną dla alergików. Kobold to urządzenie, które zastępuje wszystkie inne akcesoria do sprzątania w domu. Doskonale poradzi sobie z codziennym bałaganem, a nowoczesna technologia i łatwość korzystania zachęci nawet najmłodszych członków rodziny do częstego sięgania po sprzęt. To świetny sposób, by nauczyć dziecko odpowiedzialności za własną przestrzeń i dbałości o czystość w domu.

Warto pamiętać, że dobrze zorganizowany, czysty pokój sprzyja koncentracji i efektywnej nauce. Dlatego nie zwlekaj – już teraz zacznij przygotowania do nowego roku szkolnego i zorganizuj taką przestrzeń, która będzie wspierała rozwój twojego dziecka!

i Autor: materiał prasowy Kobold