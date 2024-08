To sekretny składnik ogórków małosolnych mojej babci. Ogórki znikają ze słoika w tempie ekspresowym. Chrupiące i soczyste w środku

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Sezon na przetwory trwa. Ogórki to nieodzowny element podczas przygotowania przetworów. Kiszone i małosolne to najpopularniejsze sposoby na przyrządzenie ogórków. Zawsze wychodzą i nawet osoby nie umiejące gotować sobie z nimi poradzą. Ogórki małosolne różnią się od kiszonych długością fermentacji. Małosolne są gotowe do jedzenia już po około 3 dniach. Na ogórki kiszone należy czekać minimum 10 dni. W tym przypadku dłuższy czas fermentacji oznacza lepiej ukiszone ogórki. Małosolne są bardziej delikatne i soczyste. To bogate źródło wielu witamin. Ogórki małosolne zawierają między innymi acetylocholinę, które reguluje poziom ciśnienia krwi oraz wpływa na perystaltykę jelit. Dodatkowo ogórki małosolne zawierają witamy z grupy B. Ułatwiają trawienie tłuszczy, wpływają na wygląd paznokci i włosów oraz są źródłem magnezu, potasu, wapnia oraz fosforu.

Sekretny przepis mojej babci na ogórki małosolne. Jeden składnik, który dodawał wyjątkowy smak

Moja babcia zawsze do ogórków małosolnych dodawała sporą ilość chili. Mówiła, że dzięki temu ogórki nabierają wyrazistego smaku i nie są mdłe. Aby przygotować ogórki małosolne z chili potrzebujesz:

2 kg ogórków,

8 łyżek soli,

3 l wody,

6 ząbków czosnku oraz koper do kiszenia,

korzeń chrzanu,

3 papryczki chili,

przyprawy - ziele angielskie oraz gorczycę.

Sposób przygotowania ogórków małosolnych z chili

Na dnie szklanego lub kamiennego słoika układaj warstwami ogórki, koper, chrzan, czosnek oraz papryczki chili. Na wierzch połóż gorczycę oraz ziele angielskie. Na garnka wlej wodę i posól ją. Gotuj nie małym ogniu doprowadzając do wrzenia. Zagotowaną zalewę wlej do słoików z ogórkami. Dobrze zakręć i przykryj ściereczką. Ogórki małosolne nadają się do jedzenia już po 3 dniach. Przepis z chili sprawia, że ogórki są bardziej wyraziste i lekko pikantne.

