To najbrudniejsza i najbardziej pełna zarazków rzecz w Twoim domu. Gorsza niż deska sedesowa. Miliony niebezpiecznych dla zdrowia bakterii. Lepiej ją wyrzuć

Najbrudniejsza rzecz w Twoim domu. To wcale nie jest deska sedesowa

Wcale nie deska sedesowa jest najbrudniejszym miejscem w naszym domu. Dlaczego tak się dzieje? Łazienki i toalety czyszczone są w miarę regularnie, a dodatku plastikową powierzchnię deski sedesowej łatwo jest domyć. W naszym mieszkaniu jest o wiele brudniejszych i niebezpieczniejszych miejsc. Jedną z rzeczy, na których żerują miliony bakterii jest gąbka do mycia naczyń. Jej powierzchnia i wilgoć to idealne miejsce dla rozwoju drobnoustrojów i bakterii. Informacja ta to nie tylko ciekawy i zaskakujący fakt, ale również istotna wiadomość o naszym zdrowiu, Jak wynika z badań niemieckich naukowców Uniwersytetu Justusa Liebiga oraz Uniwersytetu Hochschule Furtwangen na gąbkach do mycia naczyń oraz na ściereczką buszują dziesiątki milionów bakterii. Mają one regularny kontakt z wodą oraz żywnością, a to połączenie to idealne siedlisko dla ich rozwoju. Część z tych bakterii może być niebezpieczna dla zdrowia. Szczególnie narażone są dzieci oraz osoby z osłabionym układem odpornościowym. Mogą one wywoływać częste infekcje.

Jak często wymieniać gąbkę do naczyń?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest zbyt rzadka wymianek gąbek do naczyń. Niektórzy z jednej gąbki potrafią korzystać tygodniami. To idealnie miejsce do rozwoju bakterii. Jak często powinno się wymieniać gąbkę do naczyń? Eksperci sugerują, by wymieniać gąbkę do naczyń raz na 5/7 dni. W ten sposób zawsze będzie ona czysta i nie rozwiną się na niej niebezpieczne dla naszego zdrowia bakterie i drobnoustroje.

