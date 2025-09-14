To najdłuższa nazwa ulicy na świecie. Aż 58 liter! Założymy się, że tego nie wypowiesz

Walijski, celtycki język, słynie z długich słów i skomplikowanej wymowy.

W Walii znajduje się najdłuższa nazwa ulicy na świecie, licząca 58 liter.

Mieszkańcy skrócili tę nazwę, by ułatwić komunikację.

Chcesz wiedzieć, jak brzmi ta niezwykła nazwa i co oznacza?

Oto najdłuższa nazwa ulicy na świecie. Połamaniec językowy, z którym mało kto sobie poradzi

Język walijski to urzędowy język będący odmianą mowy celtyckiej. Uczniowie do 16 roku życia uczą się go na równi z językiem angielskim. Jest to bardzo skomplikowany i trudny do wymówienia język. Pełen długich wyrazów, z którymi praktycznie każdy obcokrajowiec ma trudności. Nic zatem dziwnego, że to właśnie w Walii znajduje się najdłuższa ulica na całym świecie.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch - nie, kot mi nie nadepnął na klawiaturę. Tak właśnie brzmi nazwa ulicy w walijskim miasteczku Llanfairpwllgwyngyll na wyspie Anglesey. W tłumaczeniu z walijskiego oznacza ona: "Kościół Świętej Marii nad stawem wśród białych leszczyn niedaleko wodnego wiru pod czerwoną pieczarą przy kościele św. Tysilia". Jest to trzecia co długości nazwa geograficzna na świecie i zdecydowanie najdłuższa nazwa ulicy na całym globie. Na szczęście sami Walijczycy zdają sobie sprawę, że nazwa to najłatwiejszych nie należy i skracają ją do Llanfairpwll lub Llanfair P. G. Mieszkańcy wiedzieli jednak, jak wykorzystać ową językową niedogodność na swoją korzyść i uczynili z niej lokalną atrakcję.

Miejscowość Llanfairpwllgwyngyll jest jednym z chętniej odwiedzanych miasteczek w całej Walii, a turystyka tak kwitnie. Atrakcja turystyczną stały się między innymi wycieczki na tamtejszą stację kolejową, aby zrobić sobie zdjęcie z tabliczką zawierającą nazwę miejscowości, a także wizyty na lokalnej poczcie, aby podbić paszport lub pocztówki pamiątkową pieczątką.