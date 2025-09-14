To najdłuższa nazwa ulicy na świecie. Aż 58 liter! Założymy się, że tego nie wypowiesz

Mówi się, że to język polski jest trudny. Okazuje się jednak, że język walijski może być jeszcze bardziej zaskakujący i trudny dla obcokrajowców. To właśnie w Walii istnieje najdłuższa nazwa ulicy na całym świecie. Gwarantujemy, że nie będziesz w stanie jej wymówić.

Oto najdłuższa nazwa ulicy na świecie. Połamaniec językowy, z którym mało kto sobie poradzi

Język walijski to urzędowy język będący odmianą mowy celtyckiej. Uczniowie do 16 roku życia uczą się go na równi z językiem angielskim. Jest to bardzo skomplikowany i trudny do wymówienia język. Pełen długich wyrazów, z którymi praktycznie każdy obcokrajowiec ma trudności. Nic zatem dziwnego, że to właśnie w Walii znajduje się najdłuższa ulica na całym świecie.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch - nie, kot mi nie nadepnął na klawiaturę. Tak właśnie brzmi nazwa ulicy w walijskim miasteczku Llanfairpwllgwyngyll na wyspie Anglesey. W tłumaczeniu z walijskiego oznacza ona: "Kościół Świętej Marii nad stawem wśród białych leszczyn niedaleko wodnego wiru pod czerwoną pieczarą przy kościele św. Tysilia". Jest to trzecia co długości nazwa geograficzna na świecie i zdecydowanie najdłuższa nazwa ulicy na całym globie. Na szczęście sami Walijczycy zdają sobie sprawę, że nazwa to najłatwiejszych nie należy i skracają ją do Llanfairpwll lub Llanfair P. G. Mieszkańcy wiedzieli jednak, jak wykorzystać ową językową niedogodność na swoją korzyść i uczynili z niej lokalną atrakcję.

Miejscowość Llanfairpwllgwyngyll jest jednym z chętniej odwiedzanych miasteczek w całej Walii, a turystyka tak kwitnie. Atrakcja turystyczną stały się między innymi wycieczki na tamtejszą stację kolejową, aby zrobić sobie zdjęcie z tabliczką zawierającą nazwę miejscowości, a także wizyty na lokalnej poczcie, aby podbić paszport lub pocztówki pamiątkową pieczątką.

