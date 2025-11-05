Jesienne przycinanie hortensji to powszechny błąd, który może zaszkodzić roślinom i pozbawić je kwiatów w przyszłym roku.

Zrozumienie specyfiki poszczególnych gatunków hortensji jest kluczowe dla ich prawidłowej pielęgnacji i zimowania.

Odkryj sprawdzone metody przygotowania hortensji do zimy, aby zapewnić im obfite kwitnienie w nadchodzącym sezonie!

Dlaczego nie wolno obcinać hortensji jesienią?

Przycinanie hortensji jesienią osłabia roślinę, która o tej porze roku szykuje się do odpoczynku. Usuwanie pędów w tym czasie zaburza proces hartowania, czyli naturalnego przystosowania do niższych temperatur. Roślina staje się bardziej podatna na przemarzanie. Pozostawione kwiatostany i liście pełnią funkcję izolacyjną. Chronią pąki przed mrozem i wiatrem. Ich usunięcie jesienią pozbawia roślinę naturalnej osłony, co może prowadzić do uszkodzeń tkanek i obumarcia pędów. Ponadto wiele odmian hortensji, szczególnie hortensja ogrodowa, tworzy pąki kwiatowe już pod koniec lata i jesienią. Są one zlokalizowane na końcach pędów i pozostają w stanie uśpienia przez zimę. Jesienne cięcie usuwa te pąki, co oznacza, że roślina nie zakwitnie w kolejnym sezonie. Nie wszystkie hortensje reagują tak samo na cięcie. Hortensja bukietowa i hortensja krzewiasta kwitną na pędach tegorocznych, więc można je przycinać wczesną wiosną. Natomiast hortensje ogrodowe i pnące kwitną na pędach zeszłorocznych, dlatego ich cięcie jesienią niemal gwarantuje brak kwiatów w kolejnym roku.

Kiedy przycinać hortensje?

W zależności od gatunku, hortensje przycinamy w inny sposób i w innym czasie. Według ekspertów najlepszym czasem na obcinanie hortensji ogrodowych jest czas od marca do kwietnia. Po przymrozkach, gdy roślina zacznie wypuszczać liście. Ważne, by usunąć jedynie suche kwiatostany i pędy. W przypadku hortensji bukietowej przekwitłe kwiatostany usuwamy w marcu, jednak dopiero po przymrozkach, ale jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji. Pędy tniemy na 2/3 długości. Podobnie przycinamy hortensję krzewiastą – w marcu, po przymrozkach, jeszcze przed wypuszczeniem liści tniemy wszystkie pędy na wysokości 25 cm od ziemi. Hortensja kosmata i pnąca nie wymagają przycinania. Wystarczy usunąć suche lub uszkodzone gałązki.

Jak zimować hortensje?

Hortensje mają mnóstwo odmian i niektóre znakomicie radzą sobie z mrozem. Niektóre trzeba jednak zabezpieczyć na zimę. Mowa tutaj o kapryśnej hortensji ogrodowej, której musimy zapewnić odpowiednie zimowanie. Mniej wysiłku będzie w przypadku hortensji bukietowej i krzewiastej. Odmiany, które dobrze znoszą niskie temperatury to Vanille Fraise, którą możemy przechowywać nawet w temperaturze - 28 stopni Celsjusza. Trzeba jednak pamiętać, by hortensja miała słoneczne i osłonięte od wiatru stanowisko. Podobnie jest z odmianami hortensji bukietowych: Little Lime, Grandiflora i Limelight, które spokojnie zimują nawet w temperaturach do – 30 stopni Celsjusza. Jeśli chcemy zabezpieczyć kwiaty tak, by cieszyć się z nich także w kolejnych sezonach, jesienią stopniowo ograniczamy podlewanie. A samo zimowanie warto zaplanować, dopiero kiedy przyjdą pierwsze przymrozki. Dzięki temu hortensje się zahartują. Pod koniec listopada dolną część pędów oraz korzenie obsypujemy kopczykiem z kory sosnowej lub ziemi zmieszanej z kompostem. Ostatecznie może to być także sama ziemia. Dodatkowo pędy owijamy agrowłókniną, która ochroni krzewy przed niskimi temperaturami oraz utratą wilgoci. Zimą nie podlewamy hortensji. Wiosną stopniowo zdejmujemy zabezpieczenia, podlewamy, zasilamy nawozem, przycinamy i czekamy, aż obficie zakwitnie. Zimowanie hortensji posadzonych w donicach wygląda podobnie jak zabezpieczenie kwiatów przed zimą w ogrodzie. Z tą różnicą, że trzeba bardziej zadbać o korzenie. Warto obłożyć donice styropianem lub słomą i przenieść krzew w zaciszne miejsce z dostępem do słońca. Górną część hortensji trzeba owinąć agrowłókniną. Hortensje w donicy powinny zostać pod przykryciem aż do ustania przymrozków. Podlewanie hortensji zaczynamy wiosną.