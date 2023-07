Umiejętny myk na szorowanie przypalonego piekarnika. Ta jedna rzecz sprawi, że nawet najgorsza spalenizna zmyje się w mgnieniu oka

Wzór trik na porysowaną patelnię. Jeżeli kochasz gotować to musisz znać ten myk "Tego uczą w szkołach gastronomicznych"

Jak wyczyścić przypalony piekarnik?

Czyszczenie piekarnika potrafi być bardzo uciążliwe i często nie daje ono oczekiwanych rezultatów. Tłuste plamy i spalenizna nie są łatwymi zabrudzeniami, z którym poradzi sobie pierwszy lepszy płyn. Wymagają one odpowiedniego podejścia i trochę cierpliwości. Na szczęście idealny środek do czyszczenia spalonego piekarnika znajdziesz w kuchni. Dzięki niemu piekarnik doczyści się bez większych trudności i będzie wyglądał jak nowy. Jak to zrobić?

Soda oczyszczona na przypalony piekarnik

Tłuste plamy i spalenizna są wyjątkowo oporne w czyszczeniu. Genialnym sposobem na ich pozbycie się jest soda oczyszczona, idealnie zmiękczy ona przypalone resztki jedzenia i spaleniznę. Na mocne zabrudzenia przygotuj mieszankę wody i sody oczyszczonej w proporcjach 1:1. Tak przyrządzoną pastę nałóż na zabrudzenia i pozostaw na dłuższy czas, może to być nawet cała noc. Następnie przemyj piekarnik i przepłucz letnią wodą. Trudne zabrudzenia mogą wymagać chwili szorowania. Soda oczyszczona rewelacyjnie domyje warstwę spalenizny. W przypadku niewielkich plam możesz przetrzeć ścianki piekarnika mokra ścierką, następnie rozsypać w nim sodę oczyszczoną i po kilku godzinach całość porządnie przemyć.

