Ustaw ją na parapecie już jesienią. Piękna roślina szybko wchłonie z okien całą wilgoć i zadziała na nie niczym suszarka. Rośliny pochłaniające wilgoć w domu

Jesienne spadki temperatur często prowadzą do nadmiernej wilgoci w domach, powodując parowanie okien i sprzyjając rozwojowi pleśni.

Ta roślina to skuteczny sprzymierzeniec w walce z wilgocią, aktywnie pochłaniający parę wodną i oczyszczający powietrze.

Sprawdź, które inne rośliny doniczkowe, takie jak paprocie czy sansewierie, pomogą Ci utrzymać optymalny poziom wilgotności w mieszkaniu.

Rośliny pochłaniające wilgoć w domu. Które warto postawić na parapecie?

Jesienią temperatury spadają, a przez to w wielu domach pojawia się problem wilgoci i zaparowanych okien. Najczęstszą przyczyną parowania szyb od wewnętrznej strony jest wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Przyczyniają się do tego zwykłe codzienne czynności, takie jak gotowanie, kąpiele, czy suszenie ubrań. Bywa, że zauważymy wilgoć na oknach w domu po nocy. Skrapla się ona na szybach, a potem spływa na parapet lub w uszczelki. Niestety to często prowadzi do powstawania pleśni w okolicy okien. Dlatego, jeśli zauważyłeś, że szyby w domu są zaparowane, to od razu działaj! Oczywiście najpierw wytrzyj szyby i uszczelki do sucha, a następnie wykorzystaj sposoby na wilgoć na oknach, które pomogą zapobiegać ponownemu pojawieniu się jej w naszych wnętrzach. Jednym z nich są rośliny doniczkowe, które z łatwością pochłaniają wilgoć z okien i pomieszczeń w naszym domu. To często niedoceniana właściwość roślin, która może poprawić jakość powietrza w mieszkaniu jesienią i zimą. Dlatego ustaw na parapecie skrzydłokwiat, a wchłonie całą wilgoć i okna rano będą suchutkie.

Ustaw skrzydłokwiat na parapecie już jesienią. Piękna roślina szybko wchłonie z okien wilgoć

Skrzydłokwiat rzeczywiście pobiera część wody z powietrza przez swoje duże, szerokie liście, co pomaga regulować mikroklimat w swoim otoczeniu. Wynika to z faktu, że skrzydłokwiat pochodzi z tropikalnych lasów deszczowych, gdzie panuje wysoka wilgotność. Gdy powietrze w mieszkaniu jest mocno zawilgocone, roślina chłonie parę wodną całą powierzchnią liści i potrzebuje wtedy rzadszego podlewania do doniczki. Co więcej, liczne badania wykazały, że skrzydłokwiat pomaga wyłapywać z powietrza lotne związki organiczne oraz zmniejsza stężenie zarodników pleśni unoszących się w otoczeniu. Dlatego warto ustawić skrzydłokwiat na parapecie w swoim domu, a problem wilgoci na oknach zniknie.

Rośliny pochłaniające wilgoć z okien i z powietrza w domu

Poza skrzydłokwiatem jest jeszcze kilka innych roślin doniczkowych, które oczywiście w różnym stopniu mogą pochłaniać wilgoć z okien i powietrza w naszym domu. Jeśli chcesz skutecznie walczyć zaparowanymi oknami, to postaw na parapetach w swoim domu:

Paproć nefrolepis : Piękna i bujna paproć, która lubi wilgotne powietrze i dobrze je oczyszcza. Wymaga regularnego podlewania.

: Piękna i bujna paproć, która lubi wilgotne powietrze i dobrze je oczyszcza. Wymaga regularnego podlewania. Sansewieria gwinejska : Bardzo łatwa w uprawie, odporna na suszę i zaniedbania. Dobrze oczyszcza powietrze i toleruje wilgotne środowisko.

: Bardzo łatwa w uprawie, odporna na suszę i zaniedbania. Dobrze oczyszcza powietrze i toleruje wilgotne środowisko. Zielistka Sternberga: Popularna i łatwa w uprawie roślina, która dobrze radzi sobie z wilgocią i oczyszcza powietrze.

Popularna i łatwa w uprawie roślina, która dobrze radzi sobie z wilgocią i oczyszcza powietrze. Storczyki: Niektóre gatunki storczyków lubią wilgotne powietrze i mogą pomóc w jego redukcji.

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