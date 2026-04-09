W kwietniu włóż to do doniczki z grudnikiem. Od tego, co zrobisz teraz zależy, czy grudnik zakwitnie w kolejnym sezonie. Jeden błąd i w grudniu pozostaną same pędy, bez kwiatów

Grudnik, inaczej nazywany schlumbergerą to jeden tych kwiatów doniczkowych, który popularność zyskuje zimą. Roślina ta znana jest z tego, że w grudniu obsypuje kolorowymi kwiatami i często zdobi wnętrza na Boże Narodzenie. W tym czasie na forach internetowych i w mediach społecznościowych można znaleźć wiele zapytań, dlaczego grudnik nie chce kwitnąć. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że powodem może być nieumiejętna pielęgnacja grudnika w okresie spoczynku. Schlumbergera potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji w miesiącach, w których nie kwitnie. Zrób to ze swoim grudnikiem, a zimą z pewnością pojawią się na nim pąki.

Włóż to do doniczki z grudnikiem, a zimą będzie miał jeszcze więcej kwiatów

W przypadku grudnika bardzo ważny jest okres spoczynku, czyli to, co się robi z rośliną po jej przekwitnięciu. Odpowiednio pielęgnowana schlumbergera może zakwitać nawet dwa razy do roku. Drugi proces wypuszczania pąków odbywa się wczesną wiosną. Kwiecień to miesiąc, w którym opadają wiosenne pąki i roślina szykuje się do regeneracji. Okres spoczynku w przypadku grudnika jest wyjątkowo ważny. Jeżeli nie zostanie przeprowadzony prawidłowo to grudnik nie zakwitnie zimą. Jak postępować z tą rośliną wiosną?

Okres spoczynku w przypadku roślin to czas, w którym kwiaty skupiają energię na regeneracji. W tym czasie należy całkowicie wstrzymać się z nawożeniem. Odżywki mogą bowiem sztucznie zaburzać roczny cykl, a roślina zamiast odpoczywać będzie wydatkować energię. Dodatkowo po kwitnieniu należy ograniczyć podlewania grudnika. Wodę aplikuje się tylko, gdy podłoże zaczyna wysychać. W tym czasie rekomenduje się także sanitarne cięcie. Zdezynfekowanym sekatorem lub nożyczkami usuń stare pędy, które niepotrzebnie zagęszczają roślinę, a nie pojawiają się na nich kwiaty.

Pielęgnacja grudnika w okresie spoczynku skupia się na zapewnieniu roślinie odpowiednich warunków. Bardzo ważne jest stanowisko. Schlumbergera powinna stać w jasnym miejscu z dobrze rozproszonym światłem, ale bez bezpośrednich promieni słonecznych. Należy unikać przeciągów, dlatego też nie zaleca się stawiania grudnika na parapetach. Ważnym aspektem w regeneracji grudnika jest temperatura. Optymalne warunki to około 18-22 stopni Celsjusza. Niektórzy rekomendują, by do doniczki z grudnikiem włożyć termometr lub położyć go w niedalekiej odległości. Dzięki temu możesz na bieżąco kontrolować temperaturę.

Jak przygotować grudnik do kwitnienia?

W okresie przygotowania do kwitnienia zaleca się stosowanie nawozów z wyższą zawartością fosforu i potasu, a niższą azotu. Azot sprzyja rozwojowi liści, a nie kwiatów. Dodatkowo, lekkie przesuszenie podłoża przed rozpoczęciem okresu spoczynku może stymulować roślinę do intensywniejszego kwitnienia. Pamiętaj też, aby po pojawieniu się pąków nie przestawiać doniczki, gdyż może to spowodować ich opadanie.

