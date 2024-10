Kiedy wykopać mieczyki? Te kwiaty są bardzo wrażliwe na mróz. Bulwy trzeba wykopać przed zimą i przechowywać je w chłodnym pomieszczeniu. Ponownie sadzimy je wiosną.

W październiku chwyć za łopatę i wykop mieczyki. Oto jak przechowywać mieczyki przez zimę

Nie ma konkretnej daty, która byłaby najlepsza na wykopanie mieczyków z gruntu, ale trzeba to zrobić przed pierwszymi przymrozkami. Dlatego, żeby nie ryzykować najlepiej zrobić to najpóźniej w październiku. Wtedy nie będziemy także musieli obawiać się różnego rodzaju chorób grzybowych, które atakują bulwy pozostawione w glebie. Łodygi mieczyków obcinamy dopiero po wykopaniu kłączy. Cebul nie myjemy, jedynie delikatnie otrząsamy z ziemi, a następnie umieszczamy w suchym, ciepłym i zacienionym miejscu, aby obeschły. Następnie umieszczamy je w skrzynkach lub pudełkach z dostępem do powietrza i przechowujemy w ciemnym miejscu aż do wiosny.

Sadzenie mieczyków. Kiedy najlepiej?

Wielu ogrodników z obawy przed przymrozkami sadzi mieczyki w maju, a nawet w czerwcu. Te majowe powinny zakwitnąć w lipcu. Kwiaty najlepiej sadzić w pogodny dzień. Mieczyki źle znoszą nadmiar wody, która prowadzi do rozwoju chorób grzybowych. Dlatego przed wsadzeniem cebulek, warto zamoczyć je na 15 minut w grzybobójczym preparacie. Następnie trzeba je odsączyć i odczekać aż wyschną. Dopiero wtedy można umieścić je w ziemi. Gladiole lubią słoneczne i lekko zacienione, osłonięte od wiatru miejsca. Najlepiej rosną w żyznej glebie. Duże bulwy sadzi się głęboko na około 15 cm. Najlepszą metodą jest wykopanie dołka o głębokości odpowiadającej trzykrotnej wysokości bulwy. Ważne też, by zachować piętnastocentymetrowy odstęp między kwiatami. Rośliny muszą mieć odpowiednio dużo miejsca, żeby w pełni się rozwinąć. Jeśli chcemy, by rabata z mieczykami wyglądała okazale, warto posadzić gladiole o różnym czasie kwitnienia. Wczesne odmiany kwitną po około 70 dniach od chwili posadzenia, średniowczesne po około 90 dniach, a późne dopiero po upływie 110 dni.

