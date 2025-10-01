W październiku zrób to z tulipanami. Wiosną będziesz mieć kolorowe pole z kwiatami niczym z holenderskiej pocztówki

Chcesz mieć pole tulipanów jak z Holandii? Posadź je w październiku, odpowiednio dobierając odmiany.

Łącz kolory na zasadzie dopełnienia lub kontrastu, planuj nasadzenia z uwzględnieniem wysokości i terminu kwitnienia poszczególnych odmian tulipanów.

Tulipany sadzimy od drugiej połowy września do połowy października na głębokości około 10 cm w słonecznym miejscu.

Po przekwitnięciu obetnij kwiatostany, a cebulki wykop w czerwcu/lipcu, oczyść i przechowuj w suchym, ciepłym miejscu do jesieni.

Holenderscy ogrodnicy od lat doskonalą sztukę łączenia tulipanów, tworząc oszałamiające dywany kwiatowe. Ich sekret tkwi w harmonijnym zestawianiu kolorów, wysokości i terminów kwitnienia. Jeśli chcesz powtórzyć to w swoim ogrodzie, zacznij od wyboru odpowiednich odmian kwiatów.

Jakie odmiany tulipanów wybrać, by stworzyć namiastkę holenderskich ogrodów?

Wybieraj kolory, które dopełniają się lub tworzą interesujące kontrasty. Zestawienie żółci z fioletem, czerwieni z bielą, czy pomarańczy z niebieskim zawsze wygląda efektownie. Pamiętaj jednak o zachowaniu równowagi. Zbyt duża ilość jaskrawych barw może przytłoczyć. Żeby uzyskać spektakularny efekt, planuj nasadzenia, uwzględniając wysokość poszczególnych odmian. Niższe tulipany sadź na przodzie rabaty, a wyższe w tle. Dzięki temu każdy kwiat będzie dobrze widoczny, a kompozycja zyska głębię. Zwróć też uwagę na terminy kwitnienia poszczególnych odmian. Możesz stworzyć kompozycję, która będzie cieszyć oko przez kilka tygodni, sadząc tulipany wczesne, średnie i późne.

Oto kilka propozycji, które pomogą Ci stworzyć efektowną kompozycję tulipanową na Twojej działce:

Klasyka - połączenie czerwonych tulipanów Darwin Hybrids, np. Apeldoorn lub Red Impression, z białymi tulipanami Triumph, np. White Dream lub Antarctica, to gwarancja sukcesu. Czerwony kolor doda energii, a biel wprowadzi elegancję i harmonię.

Więcej słońca - zestawienie żółtych tulipanów Kaufmanniana, np. Stresa lub Giuseppe Verdi, z fioletowymi tulipanami Triumph, np. Purple Prince lub Ronaldo, to idealna propozycja dla osób lubiących ciepłe i radosne barwy.

Pastele dla romantyków. Połączenie różowych tulipanów Single Late, np. Queen of Night lub Pink Diamond, z białymi tulipanami Viridiflora, np. Spring Green lub China Town dadzą uczucie delikatności i romantyczności

Żywe kolory. Zestawienie pomarańczowych tulipanów Parrot, np. Orange Favourite lub Professor Röntgen, z ciemnofioletowymi tulipanami Fringed, np. Black Parrot lub Burgundy Lace, to propozycja dla odważnych ogrodników, którzy nie boją się mocnych kontrastów.

Kiedy sadzimy tulipany? Wykorzystaj te wskazówki, a wiosną rozkwitną

Tulipany sadzimy jesienią. Żeby cebulki zdążyły się ukorzenić przed przymrozkami, najlepiej zrobić to w terminie od drugiej połowy września do połowy października. Dobrze jest zrobić to w ciepły, słoneczny dzień. Cebulki umieszczamy na głębokości około 10 cm. Odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 5 cm. Gleba powinna być lekka, dobrze przepuszczalna i wilgotna. Tulipany sadzimy w nasłonecznionym miejscu. Po posadzeniu cebulek warto je podlać, by zapewnić roślinom odpowiednią wilgotność. Nie ma potrzeby wcześniejszego moczenia cebul.

Kiedy wykopać tulipany z gruntu?

Tulipany po przekwitnięciu trzeba ogłowić. Czyli obciąć jedynie kwiatostany, łodygi zostawiamy na rabacie. Dzięki takiemu zabiegowi, rośliny nie wytworzą nasion. Cała energia zostanie przekierowania do cebuli. Cebulkę wzmacniają także łodygi i liście pozostawione na rabacie. Zielone części rośliny będą pobierały z ziemi składniki odżywcze i w nich odbywać się będzie proces fotosyntezy. Łodygi i liście tulipanów obcinamy dopiero, po wykopaniu i cebul, gdy całkowicie wyschną. Zeschniętych liści nie wolno zostawiać na długo, bo mogą doprowadzić do gnicia cebuli. W zależności od pogody najlepiej wykopać je w czerwcu lub na początku lipca. Podczas wykopywania cebul, trzeba być bardzo ostrożnym. Najlepiej szpadel pod kątem w odległości kilku centymetrów od łodygi i podważyć całą roślinę. Łapiemy za łodygę i delikatnie wyciągamy ją z ziemi. Po wszystkim sprawdzamy stan cebulek. Szukamy ewentualnych szkodników, śladów gnicia i pleśni. Takich cebulek nie zachowujemy na kolejny rok. Wykopane tulipany zostawiamy w suchym i ciepłym miejscu, tak by trochę obeschły. Dopiero wtedy wykręcamy korzenie i łodygi oraz otrzepujemy cebulki z ziemi. Oczyszczone cebulki wkładamy do przewiewnych pojemników i umieszczamy w ciepłym, suchym i przewiewnym miejscu. Powinny tam zostać aż do jesieni, kiedy znów trzeba będzie wsadzić je do gruntu.

ZOBACZ TEŻ: Radosna fiesta, wielka parada i pyszne jedzenie. Jesienią Madera udowadnia, że najlepsze pieczone kasztany nie są z placu Pigalle