Wakacje 2026 będą krótsze? Decyzja MEN już dawno zapadła, a nie każdy o tym wie. W 2026 na tyle wolnego mogą liczyć uczniowie

Karolina Piątkowska
2026-05-05 5:01

Maj to miesiąc, w którym coraz więcej osób zaczyna już myśleć o wakacjach. Maturzyści rozpoczęli matury, po którym czeka ich najdłuższe wolne w ich karierze szkolnej, a dorośli zaczynają planować i rezerwować letnie wyjazdy. W 2026 roku roku kalendarz szkolny przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpieści uczniów. Do wakacji 2026 zostało już mniej niż 8 tygodni, a będą one w tym roku wyjątkowo długie.

wakacje, rodzina

Wakacje 2026 nie tylko wcześniej. Wolnego będzie mniej

Termin rozpoczęcia wakacji jest w Polsce ruchomy. Ustala go zawsze Ministerstwo Edukacji Narodowej na początku roku szkolnego. Różnica jest niewielka, ale może mieć znaczenie dla rodziców, którzy rezerwują terminy wycieczek oraz kolonii i obozów. Według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ostatni dzień nauki zawsze przypada w pierwszy piątek po 20 czerwca. Oznacza to, że wakacje mogą zacząć się 21 czerwca, a najpóźniej 27 czerwca – wszystko zależy od układu dni w kalendarzu. W 2026 roku wakacje rozpoczną się dzień wcześniej niż miała to miejsce rok temu. W 2025 roku uczniowie letnią przerwę zaczęli dokładnie w sobotę, 28 czerwca. W tym roku wakacje rozpoczną się w sobotę, 27 czerwca, a piątek, 26 czerwca będzie ostatnim dniem szkoły. Co ciekawe, w 2027 roku wakacje rozpoczną się jeszcze wcześniej, bo już w piątek 25 czerwca. 

Ostatni dzień wakacji bywa ruchomy i zależy od dnia, w którym przypada 1 września. Początek roku szkolnego zawsze rozpoczyna się 1 września, ale zdarza się, że dzień ten wypada w weekend i wtedy wakacje trwają maksymalnie 2 dni dłużej, czyli do 3 września. W 2026 roku 1 września wypada we wtorek, co oznacza, że wakacje nie zostaną przedłużone, a uczniów czeka od razu niemalże cały tydzień nauki. Dodatkowo wakacje 2026 będą jednymi z najkrótszych możliwych. Przerwa od zajęć dydaktycznych potrwa bowiem aż 66 dni, co czyni ją jedną z krótszych. 

Najdłuższy możliwy termin trwania wakacji to 72 dni. W takim przypadku wakacje muszą rozpocząć się 21 czerwca. Najkrótsze wakacje trwają 65 dni, gdy przerwa rozpoczyna się w sobotę, 28 czerwca (tak było w 2025 roku). 

Wakacje w Polsce. Od kiedy uczniowie mają wolne?

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku rozpoczęto stopniowe porządkowanie systemu oświaty. W II Rzeczypospolitej starano się ujednolicić kalendarz szkolny, choć wciąż uwzględniano realia społeczne i gospodarcze. Wakacje letnie trwały zazwyczaj około dwóch miesięcy, ale ich dokładne ramy nie były jeszcze tak sztywno określone jak dziś.  W okresie PRL nastąpiło dalsze uporządkowanie zasad organizacji roku szkolnego. Wprowadzono bardziej jednolite terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, a wakacje letnie zaczęły przyjmować formę zbliżoną do współczesnej – obejmując lipiec i sierpień oraz część czerwca. Nadal jednak przepisy mogły się zmieniać, a system nie był tak precyzyjnie zapisany jak obecnie. Obowiązujące dziś zasady mają swoje źródło w przepisach wprowadzanych po 1989 roku, a następnie doprecyzowanych w kolejnych rozporządzeniach Ministra Edukacji. Kluczowa reguła, zgodnie z którą zakończenie roku szkolnego przypada w pierwszy piątek po 20 czerwca, została utrwalona w rozporządzeniu dotyczącym organizacji roku szkolnego z początku XXI wieku i obowiązuje do dziś. Dzięki temu długość wakacji jest zmienna, ale mieści się w określonych granicach.

W praktyce oznacza to, że współczesne wakacje w Polsce trwają od 66 do 72 dni. 

