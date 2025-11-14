Ważne święto w 2026 roku zostało przesunięte. Wszystko przez Wielkanoc 2026. Jest oficjalny komunikat

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-11-14 9:41

Ważne święto kościelne w 2026 zostało przesunięte na innych dzień. Episkopat wydał już oficjalne ogłoszenie w tym temacie. Co się zmieni i dlaczego Kościół zmienia dany świąt religijnych w 2026 roku?

Kościół katolicki w Polsce

i

Autor: kisistvan77/ Pixabay.com
  • Wielkanoc w 2026 roku wypada 5 kwietnia, co wpłynie na terminy innych świąt kościelnych.
  • Święto NMP Królowej Polski zostanie wyjątkowo przeniesione na 2 maja, aby ustąpić miejsca V Niedzieli Wielkanocnej.
  • Ta zmiana pociągnie za sobą przesunięcie wspomnienia św. Atanazego na 4 maja.
  • Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twój kalendarz i czy 2 maja będzie dniem wolnym od pracy!

Ważne święta kościelne w 2026 będzie obchodzone w innym terminie

Wiele świąt w Kościele Katolickim związanym jest z datą Wielkanocy, a ta, jak wiemy, jest ruchoma. W 2026 roku Wielkanoc będzie obchodzić na początku kwietnia. Niedziela Wielkanocna wypadanie 5 kwietnia. Z tego też powodu inne święta kościelnie będą powiązane z tą datą. 

W Kościele szczególnie znaczenie ma piąta Niedziela Wielkanocna, która w tym roku przypadnie na 3 maja, czyli na dzień Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jest to święto ustanowione w 1920 roku i upamiętnia śluby lwowskie Jana II Kazimierza Wazy z 1656 roku. 

W kalendarzu liturgicznym obchody związane z Niedzielami Wielkanocnymi mają pierwszeństwo nad innymi uroczystościami. W związku z tym Episkopat podjął decyzję o przeniesieniu obchodów święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na dzień wcześniejszy, czyli na 2 maja. Oficjalny komunikat w tej sprawie został już opublikowany przez biuro prasowe Episkopatu. 

Przeniesienie obchodów święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w 2026 roku przyniesie też inne zmiany w kalendarzu liturgicznym. Na 4 maja przeniesiono wydarzenie, które tradycyjnie obchodzone są 2 maja. Chodzi o wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła. W 2026 roku będzie ono obchodzone razem ze wspomnieniem św. Floriana, męczennika, jako wspomnienia dowolne.

Czy 2 maja 2026 będzie dniem wolnym od pracy?

Przeniesienie obchodów Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na 2 maja nie wpłynie na kalendarz dni wolnych od pracy. 2 maja 2026 wypada w sobotę i większość pracowników będzie miała wolne. Dniem wolny od pracy jest 1 i 3 maja. Ten drugi w 2026 roku wypada w niedziele. 

Przeczytaj także:
Przed tymi dwoma imionami przestrzega Kościół. Lepiej nie nadawać ich dzieci. Z…
Super Express Google News
Fajne kartki z życzeniami i obrazki na Wielkanoc
28 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

2 MAJA CO TO ZA ŚWIĘTO
ŚWIĘTO
3 MAJA CO TO ZA ŚWIĘTO
2 MAJA
3 MAJA