Ważny lek wraca do aptek

Przez blisko dwanaście miesięcy pacjenci byli pozbawieni leku, który przyjmowali od lat.1,2 Praktycznie z dnia na dzień zostali pozbawieni do niego dostępu, kiedy jedna z firm działających w Polsce podjęła decyzję o zaprzestaniu produkcji. Odpowiedniki zawierające alfakalcydol były sprowadzane z zagranicy, jednak były drogie i nie wszyscy pacjenci mieli do nich dostęp.

Jak mówi dr hab. n. med., prof. CMKP Waldemar Misiorowski z Kliniki Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Szpitala Bielańskiego w Warszawie:

Zaprzestanie blisko rok temu produkcji alfakalcydolu (Alfadiol) stanowiło zaskoczenie zarówno dla pacjentów, jak i opiekujących się Nimi lekarzy. W tamtym momencie był to jedyny aktywny analog witaminy D zarejestrowany na polskim rynku. Trzeba podkreślić, że dla licznych chorych, dzieci i dorosłych, z przewlekłą niewydolnością nerek, w tym osób dializowanych, z niedoczynnością przytarczyc, z zespołami złego wchłaniania czy z innymi chorobami zaburzającymi metabolizm witaminy D był to lek ratujący życie, nie do zastąpienia powszechnie dostępnymi preparatami macierzystej witaminy D.

Z pomocą przyszła polska firma

Praca w firmie farmaceutycznej to nie tylko nauka, produkcja i sprzedaż, ale również misja. Wiemy, że jesteśmy niezbędnym ogniwem ratowania zdrowia i życia ludzi dlatego, gdy dowiedzieliśmy się od Ministra Zdrowia, że tysiące ludzi utraciło dostęp do terapii, postanowiliśmy działać. Wszyscy nasi pracownicy mieli świadomość o jaki lek walczymy. Przyspieszyliśmy wszystkie procedury i w tak krótkim, jak to możliwe czasie, Alfadiol wrócił na apteczne półki. Mamy nadzieję, że podobne sytuacje nie nastąpią w przyszłości, jednak zawsze jesteśmy gotowi reagować, aby pomóc pacjentom – mówi Sebastian Szymanek, prezes Polpharmy.

Działanie Polpharmy było odpowiedzią na apel Ministerstwa Zdrowia, które dostrzegło konieczność pilnej reakcji w tym zakresie.3 Co ważne, lek wraca do aptek w takim samym dawkowaniu i z zachowaną poprzednią nazwą handlową, która jest już dobrze znana polskim pacjentom.

Alfadiol (alfakalcydol) to lek dla pacjentów z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej spowodowanej przewlekłą niewydolnością nerek oraz niedoczynnością przytarczyc.

Wskazaniami do stosowania są:

Osteoporoza postmenopauzalna i starcza z jednoczesnym niedoborem witaminy D lub jej czynnych metabolitów.

Hipokalcemia, zwłaszcza u pacjentów ze schorzeniami prowadzącymi do upośledzenia hydroksylacji witaminy D w nerkach.

Krzywica i osteomalacja oporne na witaminę D.

Niedoczynność przytarczyc.

Osteodystrofia nerkowa.

Zaburzenia gospodarki wapniowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.

Zespoły nerczycowe u dzieci po długotrwałym leczeniu glikoktykosteroidami.

Lek Alfadiol (alfacalcydol) wraca do aptek w takich samych dawkach 0,25 mcg x 100 kapsułek i 1 mcg x 100 kapsułek. To lek na receptę, który stosuje się ściśle według wskazań lekarza