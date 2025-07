Czyszczenie kuchenki gazowej krok po kroku

Czyszczenie kuchenki gazowej to czynność, którą wykonujemy kilka razy w tygodniu. A jak starannie wyczyścić każdy jej zakamarek, aby wyglądała schludnie? W pierwszej kolejności należy zdjąć z niej ruszt oraz palniki. Emaliowaną lub szklaną powierzchnię kuchenki domyjesz płynem do naczyń, lub wodą z sokiem z cytryny. Mieszanka ta rewelacyjnie rozpuści wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Do umycia rusztu, który często znajduje się na kuchenkach gazowych doskonale sprawdzi się ocet, soda oczyszczona i woda. Taka mieszanka domyje każdy brud, nawet ten zaschnięty. Następnie warto umyć dysze i palniki kuchenki gazowej. Dysze namocz w wodzie z dodatkiem płynu do naczyń i wyszorować miękką szczoteczką. A jak wyczyścić przypalone palniki?

Wetrzyj w przypalone palniki w kuchence. Po chwili będą jak nowe

Czyszczenie palników kuchenki gazowej nie musi wymagać stosowania silnych chemicznych detergentów. Nawet w sytuacji, gdy palniki są mocno zabrudzone lub wręcz znajdują się na nich resztki przypalanego jedzenia, to wystarczy użyć ekologicznych produktów, z których przygotujesz pastę czyszczącą. Potrzebujesz 200 g sody oczyszczonej i kilku kropel wody. Wymieszaj te składniki, aby powstała gęsta pasta i wetrzyj ją w brudne palniki. Pozostaw na 5 minut, po czym miękką gąbka wyszoruj ich powierzchnię i spłucz letnia wodą. Soda znakomicie rozpuści zaschnięty i przypalony brud, a jej właściwości ścierające pomogą usunąć go z palników.

Domowe sposoby na czyszczenie palników

Innym domowym sposobem na czyszczenie palników kuchenki gazowej jest tabletka do zmywarki. Rozpuść kapsułkę w gorącej wodzie, wrzuć do tej mieszanki palniki na 30 minut. Po tym czasie gąbką delikatnie przetrzyj ich powierzchnię, a brud zejdzie bez szorowania. Wynika to z faktu, że tabletki do zmywarki zawierają silne detergenty i enzymy, które skutecznie rozpuszczają tłuszcz i brud. Gorąca woda pomaga w rozpuszczaniu zabrudzeń i aktywuje działanie tabletek.