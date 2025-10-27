Weź 6 zł i pędź do Action. Zażegnasz problem zaparowanych szyb w samochodzie na stałe. Wystarczy spryskać szyby. Sposób na zaparowane szyby w aucie

Zaparowane szyby to częsty problem jesienią, wpływający na komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Istnieje proste i tanie rozwiązanie, które pomoże skutecznie walczyć z kondensacją wilgoci.

Sprawdź, jak za jedyne 6 zł w Action pozbyć się problemu i jakie inne triki pomogą utrzymać przejrzystość szyb!

Weź 6 zł i pędź do Action. Zażegnasz problem zaparowanych szyb

Przychodzi jesień i pojawia się utrapienie większości kierowców, a mianowicie zaparowane szyby w samochodzie. Tak naprawdę wystarczy chwila po wejściu do auta, chcemy ruszać, a szyby tracą swoją przejrzystość i pojawia się na nich wilgoć. Niestety to nie tylko negatywnie wpływa na komfort użytkowania pojazdu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, gdyż znacząco pogarszają widoczność. Wielu kierowców bezskutecznie walczy z tym uciążliwym problemem, przecierając wilgotne szyby ściereczką, a to niestety nie zawsze przynosi oczekiwany efekt. Jednym ze sposobów na zaparowane szyby w samochodzie jest zabezpieczenie ich przed kondensacją. Tu pomoże płyn, który za 6 zł kupisz w Action. Spryskaj nim szyby, a zażegnasz problem zaparowanych szyb.

Sposób na zaparowane szyby w aucie

W Action jest dostępny sprej, który może okazać się prawdziwym wybawieniem dla wielu kierowców w okresie jesiennym. Płyn przeciw kondensacji doskonale zabezpieczy szyby przed skraplaniem się na nich wilgoci. W efekcie będą idealnie przejrzyste, a jazda bezpieczna. Jak działa sprej przeciw kondensacji? Wystarczy spryskać nim szyby i przetrzeć. Sprej przeciw parowaniu szyb w Action kosztuje 6,20 zł za butelkę o pojemności 200 ml.

Jak zapobiegać parowaniu szyb w samochodzie?

Po pierwsze ustaw nawiew bezpośrednio na szyby, najlepiej zimny nawiew lub klimatyzacja. Jeśli korzystasz z ciepłego nawiewu, to koniecznie uchyl delikatnie okna, aby wilgoć z auta została wyprowadzona na zewnątrz. Szyby zawsze przecieraj bawełnianą ściereczką. Jeśli masz materiałowe dywaniki, wymień je na gumowe, ponieważ materiał wchłania dużo wilgoci - a przy podgrzaniu powietrza w aucie będzie ją oddawać.

i Autor: Action/ Materiały prasowe Sposób na zaparowane szyby z Action