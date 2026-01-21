Weź z łazienki i wetrzyj w porysowaną płytę indukcyjną. Wygładzi wgłębienia, a płyta będzie lśnić jak nowa. Sposób na porysowaną płytę indukcyjną

Porysowana płyta indukcyjna to częsty problem, który szpeci kuchnię i wymaga delikatnego podejścia.

Zamiast agresywnych środków, wypróbuj prosty trik z produktem, który każdy ma w łazience.

Ten domowy sposób pomoże wygładzić drobne zarysowania, przywracając płycie estetyczny wygląd.

Odkryj, jak za pomocą pasty do zębów sprawić, by Twoja płyta indukcyjna znów lśniła!

Weź z łazienki i wetrzyj w porysowaną płytę indukcyjną. Wygładzi wgłębienia

Zarysowania na płycie indukcyjnej to niestety częsty problem, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. Wystarczy, że pod garnek lub patelnię dostaną się drobinki cukru albo soli. Problematyczne bywają również nierówne powierzchnie samych naczyń, które przesuwamy po płycie. I niestety trzeba przyznać, że liczne rysy na powierzchni płyty indukcyjnej wcale nie prezentują się estetycznie. Co wtedy zrobić? Czy da się usunąć rysy z kuchenki indukcyjnej? Aby skutecznie usunąć zarysowania z płyty, kluczowe jest unikanie popularnych błędów. Nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących, takich jak proszki do szorowania, druciaki czy mleczka z drobinkami, które mogą pogłębić uszkodzenia. Unikaj również stosowania zbyt dużej siły podczas czyszczenia – delikatność to podstawa. W sklepach są dostępne środki do czyszczenia płyty indukcyjnej, które przy okazji wygładzą też wszelkie zarysowania. Jednak jeśli nie masz takowego pod ręką, to wypróbuj domowy sposób na usunięcie rys z płyty indukcyjnej. Weź to z łazienki i wetrzyj w jej powierzchnię.

Domowy sposób na usunięcie rys z płyty indukcyjnej

Przede wszystkim pamiętaj, że niektóre zarysowania są zbyt głębokie, by usunąć je domowymi sposobami, i próba ich zatuszowania może przynieść odwrotny skutek. Jeśli jednak Twoja płyta indukcyjna jest pełna drobnych rysek to sięgnij po pastę do zębów z drobinkami czyszczącymi. Wystarczy nanieść pastę na zarysowania i delikatnie wcierać ją miękką ściereczką. Po wypolerowaniu indukcji przetrzyj ją czystą ściereczką nasączoną ciepłą wodą i osusz. Po rysach nie powinno być śladu.

Czyszczenie płyty indukcyjnej domowym sposobem

W utrzymaniu ładnego wyglądu płyty indukcyjnej bardzo ważne jest jej regularne i częste czyszczenie. Zanim jednak się za to zabierzesz, pamiętaj o kilku bardzo ważnych zasadach, dzięki którym unikniesz smug na jej powierzchni lub jej zmatowień.

Usuwaj zabrudzenia na bieżąco podczas gotowania.

Zanim zaczniesz czyszczenie płyty, wyłącz ją i poczekaj, aż wystygnie.

Nie używaj chropowatej gąbki ani druciaka.

Niestety czasami i tak pozostają na niej plamy, które ciężko usunąć gąbką czy ściereczką. Wówczas nie próbujmy usunąć ich drapakami, gdyż w ten sposób jedynie zarysujemy powierzchnię. Czym zatem czyścić płytę indukcyjną? Posyp plamy i zabrudzenia sodą oczyszczoną, a następnie delikatnie wetrzyj ją wilgotną ściereczką. Po kilku minutach przemyj płytę na mokro i gotowe. Soda oczyszczona znakomicie usuwa nawet trudne zabrudzenia, ale nie rysuje powierzchni, dzięki czemu płyta będzie jak nowa. W usuwaniu przypalonych śladów z płyty indukcyjnej z pewnością pomocny będzie specjalny skrobak. Kosztuje jedynie 5 zł, a pomaga szybko i bezpiecznie usunąć zeschnięte plamy z jedzenia i tłuszczu z powierzchni urządzenia. Trzymając skrobak pod kątem 45 stopni, należy delikatnie zdrapać wszystkie plamy z tafli. Następnie miękką szczoteczką przetrzeć płytę i wypolerować ją płynem do szyb.