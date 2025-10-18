Białe, perłowe kuleczki w ziemi to często jaja ślimaków, które mogą zniszczyć Twoje uprawy.

Jaja ślimaków, o średnicy kilku milimetrów, znajdziesz w wilgotnych i zacienionych miejscach ogrodu.

Dowiedz się, jak skutecznie zniszczyć jaja ślimaków i zapobiec ich wylęganiu!

Widzisz białe kuleczki na ziemi w ogrodzie? Szybko je zniszcz

Podczas jesiennej przechadzki po ogrodzie lub prac w nim możesz zauważyć w ziemi skupiska perłowo-białych kuleczek, które zapewne na pierwszy rzut oka nie wzbudzą żadnego niepokoju. Wielu ogrodników myli je z perlitem lub ziarenkami nawozu. Jednak odkrycie takich białych kuleczek powinno od razy być dla nas sygnałem ostrzegawczym i zmusić nas do działania. Dlaczego? Otóż te białe kuleczki to najprawdopodobniej jaja ślimaków - szkodników, które już za kilak miesięcy się wylęgną i będą niszczyć nasze uprawy w ogrodzie. Dlatego, jeśli chcesz uniknąć lub choć zminimalizować straty, to od razu zniszcz te białe jaja.

Jak wyglądają jaja ślimaków i gdzie można je znaleźć w ogrodzie?

Jaja ślimaków są zazwyczaj okrągłe, o średnicy kilku milimetrów, i mają perłowo-biały lub kremowy kolor. Często składane są w grupach. Najczęściej możemy je znaleźć w wilgotnych, zacienionych miejscach, takich jak:

Pod kamieniami i deskami,

W kompoście,

W gęstej roślinności,

W wilgotnej glebie.

Właśnie w tych miejscach ślimaki szukają schronienia, by bezpiecznie złożyć swoje jaja, zanim nadejdą chłody. I o ile pojedyncze jaja raczej nie stanowią zagrożenia, to w sprzyjających warunkach, przy dużej wilgotności i obfitości pożywienia, populacja ślimaków może gwałtownie wzrosnąć, prowadząc do poważnych uszkodzeń roślin, zwłaszcza młodych sadzonek i delikatnych liści.

Jak zniszczyć jaja ślimaków?

Przede wszystkim regularnie sprawdzaj zacienione i wilgotne zakątki ogrodu, aby zlokalizować miejsca składania jaj. Zebrane jaja ślimaków można zniszczyć. Najprostszym sposobem jest wrzucenie ich do wrzącej wody lub zakopanie głęboko w ziemi, gdzie nie będą miały szans na wylęgnięcie. Warto też zapobiegać ślimakom w ogrodzie poprzez zmniejszenie wilgotności w ogrodzie - podlewaj rośliny rano, aby miały czas wyschnąć przed nocą. Regularnie też usuwaj chwasty i liście, aby ograniczyć miejsca schronienia dla ślimaków.