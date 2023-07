Wiele osób nie potrafi się prawidłowo myć. Mało kto myje tę część ciała. Skutki mogą być opłakane

Jak często powinniśmy się myć?

Wiele osób zastanawia się, jak często powinniśmy się myć. Oczywiście mowa tu o dokładnym prysznicy całego ciała. Zapewne większość osób bez wahania odpowie, że codziennie. Jednak okazuje się, że prawda jest zupełnie inna. Otóż badacze twierdzą, że nie ma konieczności brania prysznica każdego dnia. Podkreślają, że niektórzy nie muszą nawet myć codziennie włosów - dotyczy to zwłaszcza posiadaczy suchych włosów. A co z resztą ciała? Portal Bright Side podkreśla, że codzienne branie prysznica jest błędem. Eksperci tłumaczą, że zbyt częste gorące kąpiele i używanie mydła mogą negatywnie wpłynąć na stan naszej skóry - podrażnić ją i przesuszyć. Co więcej, twierdzą, że większość ludzi powinna brać prysznic około trzy razy w tygodniu. Jakiś czas temu w tej sprawie wypowiedziała się nawet lekarz Dr Robynne Chutka. Ordynatorka dermatologii z Yale School of Medicin również nie zaleca codziennych kąpieli. Lekarka uważa, że każdego dnia myć jedynie stopy, pachy i okolice intymne.

Wiele osób nie potrafi się prawidłowo myć. Mało kto myje tę część ciała

Jak się okazuje, istnieją pewne części ciała, o myciu których wiele osób notorycznie zapomina. Chodzi o stopy. Otóż niektórzy zamiast dokładnie je umyć mydłem, nie pomijając oczywiście przestrzeni między palcami, myśli, że wystarczy po prostu stać pod prysznicem, aby stopy były czyste. A to błąd! W efekcie pięty będą pękać, a w najgorszym przypadku może dopaść nas grzybica stóp.

