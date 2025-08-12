Fani serialu „Wednesday” z Netflixa musieli obejść się smakiem – drugi sezon został podzielony na dwie części.

Pierwsze cztery odcinki 2. sezonu zadebiutowały 6 sierpnia, pozostawiając widzów w niepewności.

Sprawdź, kiedy premiera kolejnych odcinków i co czeka Wednesday Addams w Nevermore!

Kiedy Wednesday Addams wróciła w gotyckie korytarze Akademii Nevermore, fani serialu znów zaczęli śledzić jej przygody. Problem w tym, że Netflix zdecydował się nie odkrywać wszystkich kart za pierwszym razem. Ci, którzy zamierzali „wciągnąć” całość na jednym posiedzeniu, musieli obejść się smakiem.

Wiemy, kiedy wraca Wednesday Netflix zdradza więcej szczegółów na temat serialowego hitu

2 sezon serialu „Wednesday” zadebiutował na platformie Netflix 6 sierpnia 2025. Fani dostali jedynie 4 odcinki hitowej produkcji, a na kolejne muszą jeszcze poczekać. Pierwsza część drugiego sezonu kończy się tak, że wytrzymać będzie trudno. Nie podajemy jednak szczegółów, by nie odbierać przyjemności z oglądania tym, którzy postanowili poczekać z oglądaniem, aż dostępne będą wszystkie odcinki serialu. Na szczęście nie trzeba będzie długo tkwić w niewiedzy, co dalej z główną bohaterką. Kolejne 4 odcinki 2. Sezonu Wednesday ukażą się na platformie streamingowej 3 września. Wiadomo też, że 2. sezon nie będzie ostatnim. Jak podaje „Variety”, Netflix dał zielone światło na sezon 3. Jednak nie wiadomo, kiedy ruszą prace nad kolejnymi odcinkami.

Wednesday 2 sezon. O czym jest?

Wednesday Addams wraca do Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok mrocznego i szalonego chaosu. Pojawiają się kruki, zombie i problemy na linii matka -córka, które dotyczą nie tylko Wednesday.

ZOBACZ TEŻ: Jedyna taka noc w roku. Gdzie i kiedy najlepiej oglądać noc spadających gwiazd w sierpniu?