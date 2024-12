Wlej pół szklanki babcinego soczku i włóż wełniany płaszcz. Po praniu będzie mięciutki i czysty. Jak prać wełniany płaszcz?

Wlej kilka łyżek tego domowego płynu. Sposób na pranie wełnianego płaszcza

W ostatnim czasie coraz więcej osób zwraca uwagę na składy ubrań. Jesienią i zimą chętnie wybierany ubrania z naturalnych tkanin. Są one o wiele bardziej szlachetne niż poliester. Wełniany płaszcz to inwestycja na lata. Jest on o wiele bardziej ciepły i lekki niż okrycia wierzchnie ze sztucznych materiałów. Aby wełniany płaszcz posłużył nam latami należy o niego odpowiedni dbać. Najtrudniejszym zadaniem jest pranie wełnianego płaszcza. Eksperci wskazują, że lepiej unikać prania w pralce. Wysoka temperatura oraz wirowanie mogą sprawić, że wełna bezpowrotnie się zniszczyć. Jeżeli musisz uprać wełniany płaszcz w prace to ustaw maksymalnie temperaturę 30 st. C. Niska temperatura przeciwdziała kurczeniu się materiałów. Zrezygnuj także z wirowania. Wełna wymaga odpowiednich detergentów piorących. Do jej prania używaj proszków oraz płynów do delikatnych tkanin. Dobrze sprawdzą się środki do prania ubrań niemowląt. Do prania wełnianego płaszcza sprawdzi się także ocet. Do wanny nalej chłodnej wody, wlej 3 łyżki stołowe octu i namocz w tym płaszcz. Zanurz dokładnie materiał w wodzie i go ugniataj. Unikaj pocierania oraz rozciągania materiału. Ocet świetnie niweluje brzydkie zapachy i sprawia, że tkaniny stają się miękkie i przyjemnie w dotyku. Wełniany płaszcz susz zawsze w pozycji poziomej.

Babciny sposób na pranie wełnianego płaszcza

Jeżeli nie masz w domu delikatnych środków do prania to możesz sięgnąć po ulubiony specyfik naszych babć z PRL-u. Mowa o szarym mydle. Możesz delikatnie zetrzesz je na tarcie i dodać do prania płaszcza. Szare mydło świetnie usuwa plamy i odświeża materiały. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie. Szare mydło podobnie jak ocet niweluje brzydkie zapachy i sprawia, że tkaniny przez długo czas zachowują oryginalny wygląd.