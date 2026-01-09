Wpuść 20 kropli i rozsyp na materacu raz w miesiącu. Będzie pachnący i świeży jak nowy. Sposób na odświeżenie materaca

Materac to siedlisko kurzu, roztoczy i bakterii, co negatywnie wpływa na jakość snu i zdrowie.

Istnieje prosty, domowy sposób na odświeżenie materaca, który nie wymaga prania i szybko neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Chcesz, aby Twój materac był pachnący i świeży jak nowy? Odkryj, jak łatwo to osiągnąć!

Domowy sposób na odświeżenie materaca

Sen jest niezwykle ważny dla naszego zdrowia i samopoczucia. Dlatego warto dbać o jego higienę w możliwie jak najlepszy sposób. I chyba każdy zgodzi się z tezą, że jednym z najważniejszych czynników wpływający na jakość naszego snu jest to na czym śpimy, czyli materac. Otóż materace są siedliskiem kurzu, roztoczy, a także mogą gromadzić sierść zwierząt. Co więcej ciepłe i wilgotne środowisko na jego powierzchni sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów, które mogą powodować problemy skórne i infekcje. To właśnie podczas snu na materacu gromadzi się pot, brud i innych zanieczyszczeń może prowadzić do nieprzyjemnego zapachu materaca, co niewątpliwie negatywnie wpływa na jakość snu. Dlatego bardzo ważne jest regularnie pranie materaca. Oprócz tego warto raz w miesiącu przeprowadzić zabieg, który odświeży jego powierzchnię, usuwając przy tym kurz, plamy i neutralizując zapachy. Oto jak zrobić to szybko i skutecznie.

Wpuść 20 kropli i rozsyp na materacu raz w miesiącu. Będzie pachnący i świeży jak nowy

Odświeżanie materaca warto przeprowadzić przynajmniej raz w miesiącu, a najlepiej robić to za każdym razem podczas zmienienia pościeli. Oczywiście w sytuacji, gdy posiada on zdejmowany pokrowiec, to można go po prostu zdjąć i wyprać w pralce lub oddać do pralni. Szybszym sposobem na pranie materaca w domu jest wykorzystanie myjki parowej. Wyczyści materac głęboko, eliminując roztocza i inne zarazki nie narażając go na przemoczenie. Jednak jeśli nie posiadamy takiego sprzętu można odświeżyć materac w inny, naturalny sposób. Zabieg ten przeprowadzamy na sucho, więc nie ma obaw o czas schnięcia pokrowca. W tym celu przygotuj zapachową sodę oczyszczoną. Sodę zmieszaj z 20 kroplami ulubionego olejku eterycznego, by nadać jej zapach. Następnie umieść mieszankę w sitku ręcznym i posyp równomiernie cały materac. Pozostaw na kilka godzin, a potem dokładnie odkurz metodą krzyżową.

Jak usunąć plamy z materaca?

Na materacu mogą pojawić się oczywiście plamy i inne zabrudzenia. Najlepiej jest je usuwać na bieżąco, nim zdążą się utrwalić. Tu pomoże Ci sok z cytryny. Wyciśnij do i wymieszaj z wodą w proporcjach 1:1, zwilż nim ściereczkę i nałóż na plamy na materacu. Po 10 minutach delikatnie przetrzyj i pozostaw do wyschnięcia, a po plamach nie będzie śladu. Teraz możesz przystąpić do odświeżenia materaca wyżej opisaną metodą.