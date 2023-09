Wracasz do domu i masz odwróconą wycieraczkę? Od razu łap za telefon. Może to być bardzo niebezpieczny znak

Zobaczyłaś odwróconą wycieraczkę? Tak złodzieje oznaczają mieszkania

Włamywacze mają swoje sposoby na oznaczanie mieszkań, które sobie upatrzyli. To nie jest tak, że rabusie włamują się do mieszkań spontanicznie. Najczęściej przez dłuższy czas obserwują mieszkańców lokalu, ustalają ich plan dnia i tygodnia. Na tej podstawie wybierają najodpowiedniejszy dla siebie moment na włam. Dlatego warto zwracać uwagę na subtelne znaki i sygnały, które mogą świadczyć o tym, że nasz dom został "wybrany" przez złodziei. Jednym z nich może być odwrócona wycieraczka. Choć oczywiście bywa, że to efekt zabawy dzieci zamieszkujących osiedle, ale często właśnie w ten sposób włamywacze znakują mieszkania, które planują okraść. Jak to działa? Otóż, kiedy ją odwrócą i za jakiś czas zobaczą, że leży już tak, jak powinna, to znak, że ktoś wchodził do domu, a więc kradzież w tym miejscu raczej nie wchodzi w grę. Co zrobić, kiedy zauważysz, że twoja wycieraczka została odwrócona? Wtedy poinformuj o zaistniałej sytuacji policje, która z większą uwagą będzie patrolować okolicę. Uprzedź także swoich sąsiadów, aby zachowali czujność.

Jak złodzieje oznaczają mieszkania do kradzieży?

Złodzieje mają jeszcze kilka sposobów na znakowanie mieszkań, do których planują się włamać. Są to:

Naklejenie taśmy na zamku od drzwi,

Karteczka wciśnięta w drzwi,

Umieszczenie na wycieraczce monet,

Znaki graficzne przy domofonie lub drzwiach.

