Wrzuć 1 tabletkę do bębna pralki i ją włącz. Brzydki zapach stęchlizny odejdzie w niepamięć, a Ty i Twoje pranie będziecie sobie dziękować. Działa lepiej niż soda. Sposób na czyszczenie pralki

Nieprzyjemny zapach z pralki to częsty problem, wynikający z nagromadzenia brudu, kamienia i pleśni w jej zakamarkach.

Zamiast drogich specyfików, wypróbuj prosty i skuteczny trik, który przywróci pralce świeżość i czystość.

Wystarczy jedna tabletka, by pozbyć się stęchlizny i zapewnić higieniczne pranie ubrań.

Chcesz wiedzieć, jaką tabletkę wrzucić do bębna i jaki program ustawić, by Twoja pralka lśniła czystością?

Wrzuć 1 tabletkę do bębna pralki i ją włącz. Brzydki zapach stęchlizny zniknie z niej od razu

Brzydki zapach wydobywający się z naszej pralki to dosyć spory problem, z którym wiele z nas nie potrafi się uporać. Najczęściej przyczyną zapachu w pralce, oczywiście poza usterkami urządzenia, jest brud nagromadzony w jej zakamarkach. Najczęściej tworzą go zalegające resztki detergentu, kamień i pleśń, która pod wpływem wilgoci rozwija się w pralce z prędkością światła. I chyba każdy przyzna, że pranie ubrań w pralce porośniętej pleśnią nie brzmi zachęcająco. To dlatego nawet producenci sprzętów AGD zalecają, aby przynajmniej raz w miesiącu przeprowadzić gruntowne czyszczenie pralki. To bardzo ważne nie tylko ze względu na higienę naszego prania, ale tez ma wpływ na żywotność sprzętu. Jak zatem skutecznie pozbyć się brzydkiego zapachu z pralki i przywrócić jej perfekcyjną czystość? Wrzuć jedną tabletkę przeznaczoną do mycia naczyń w zmywarce do bębna pralki i ją włącz. Brzydki zapach stęchlizny zniknie od razu.

Czyszczenie pralki tabletką od zmywarki. Jak stosować, aby usunąć brzydki zapach i pleśń?

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyczyszczenie pralki i usunięcie z niej nieprzyjemnego zapachu stęchlizny jest wrzucenie jednej kapsułki od zmywarki bezpośrednio do bębna pralki. Następnie należy ustawić program prania na 90 stopni i poczekać aż się on skończy. To sprawdzony trik, który sprawi, że urządzenie będzie higienicznie czyste. Pamiętaj też o pozostawieniu otwartych drzwiczek, aby wnętrze urządzenia dobrze się osuszyło.

Czyszczenie pralki krok po kroku

Aby dokładnie wyczyścić pralkę, usunąć z niej pleśń i brzydki zapach należy działać kompleksowo. Zanim podejmiesz się czyszczenia bębna kapsułką od zmywarki, wyjmij szufladę na proszek i dokładnie ją wyczyść z resztek proszku i kamienia. Można do tego użyć sody oczyszczonej lub namoczyć ją w roztworze wody z octem. Nie wolno zapominać o wymyciu gumowego kołnierza pralki, włączając jego zagięcia i szczeliny. Tu doskonale sprawdzi się ocet z dodatkiem olejku herbacianego, które w mig rozprawią się z pleśnią i grzybem. Wystarczy je wymieszać i zwilżoną ściereczką dokładnie wyszorować zakamarki kołnierza. Należy też pamiętać także o filtrze, który znajduje się na dole urządzenia. Wyjmij go i wyszoruj szczoteczką, usuwając wszelkie kłaczki.