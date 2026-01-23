Wysmaruj, posyp i po 15 minutach zwiń w kulkę. Wyczyścisz brudną blachę piekarnika bez chemii, a spalenizna odejdzie bez problemu. Czyszczenie blachy od piekarnika

Masz problem z przypaloną blachą do pieczenia? Istnieje prosty, domowy sposób, by przywrócić jej blask bez szkodliwej chemii.

Ta metoda pozwoli Ci pozbyć się nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń i zapachu spalenizny.

Chcesz poznać dokładny przepis i krok po kroku wyczyścić swoją blachę? Sprawdź, jak to zrobić!

Wysmaruj, posyp i po 15 minutach zwiń w kulkę. Wyczyścisz brudną blachę piekarnika bez chemii

Jednym z etapów czyszczenia piekarnika jest uporanie się z jego elementami, czyli blachą i rusztem. To właśnie na niej umieszczamy potrawy do pieczenia, dlatego bardzo szybko mogą pojawić się na niej plamy z przypalonego tłuszczu lub resztek jedzenia, które potem naprawdę trudno usunąć samym płynem do naczyń. Co gorsze, jeśli nie usuniemy ich od razu, to tym trudniej będzie się ich pozbyć, bo takie przypalone zabrudzenia potrafią mocno "wgryźć" się w powierzchnię blachy. I wówczas pojawi się kolejny problem, a mianowicie przy każdorazowym korzystaniu z piekarnika, brudna blacha może pod wpływem wysokiej temperatury po prostu śmierdzieć spalenizną. Czy zatem wyczyścić blachę piekarnika, aby przywrócić jej dawny wygląd? Przygotuj pastę czyszczącą do piekarnika z sody i wody utlenionej, wysmaruj nią blachę, potem ją jeszcze posyp tym składnikiem i wyszoruj zawiniętą w kulkę folią aluminiową. Tak wyczyścisz brudną blachę piekarnika bez chemii, a spalenizna odejdzie bez problemu po 15 minutach.

Domowy sposób na czyszczenie blachy od piekarnika. Pasta z sody i wody utlenionej

Jednym z takich domowych sposobów na wyczyszczenie blachy piekarnika jest pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej. Mało tego - sprawdzi się ona także w przypadku czyszczenia wnętrza urządzenia. Jak ją przygotować i stosować, aby usunąć przypalony brud z blachy? Do połowy szklanki sody dodawaj wodę utlenioną. Rób to stopniowo nieustannie mieszając oba składniki, aż powstanie z nich pasta o gęstej, jednolitej konsystencji. I teraz wyjmij blachę z piekarnika i usuń z niej wszelkie luźne resztki jedzenia. Możesz to zrobić skrobakiem lub papierowym ręcznikiem. Pozostaw pastę na blasze na około 15 minut. Następnie równomiernie rozsyp na blachę sól kuchenną i zwiniętym w kulkę kawałkiem folii aluminiowej wyszoruj całą jej powierzchnię. Na koniec dokładnie spłucz blachę ciepłą wodą. Upewnij się, że usunąłeś całą sodę i wodę utlenioną.

Czyszczenie piekarnika krok po kroku

Raz w miesiącu warto wykonać również czyszczenie piekarnika. Z racji, że nie każdy piekarnik posiada funkcję czyszczenia, dlatego warto wykorzystać domowe sposoby, które to zadanie ułatwią. W pierwszej kolejności wyjmij kratki oraz blachy z jego wnętrza, namocz je w roztworze wody z sodą oczyszczoną, po czym dokładnie wyszoruj. Teraz kolej na umycie wnętrza urządzenia. Jednak zanim zabierzesz się za czyszczenie piekarnika w środku, to najpierw wciśnij przycisk, który znajduje się z boku drzwiczek. W ten sposób zwolnią się zaczepy znajdujące się u podstawy drzwiczek i bez problemu można zdemontować szybę piekarnika. Ten trik pozwala na dokładne umycie szyby piekarnika i wnętrza drzwiczek.