Wrzuć 2 plasterki do herbaty w wielkanocny poniedziałek, a poczujesz ulgę. Wzdęty brzuch zniknie, a zgaga nie wróci. Sposób na niestrawność po świętach

Wrzuć 2 plasterki do herbaty w wielkanocny poniedziałek, a poczujesz ulgę

Wielkanocne potrawy z pewnością można zaliczyć do tych najpyszniejszych. Jajka pod najróżniejszą postacią, żurek z kiełbasą, sałatka jarzynowa - ciężko sobie wyobrazić sobie bez tych potraw spotkanie z bliskimi przy wielkanocnym stole. Niestety, po takim ucztowaniu, wielu z nas zmaga się z nieprzyjemnymi dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. Niestrawność, zgaga, wzdęcia, bóle brzucha – to tylko niektóre z objawów, które mogą skutecznie popsuć nam świąteczny nastrój. Najczęstszą przyczyną zgagi jest przejedzenie lub spożycie zbyt tłustych potraw. Objawia się dokuczliwym paleniem w przełyku, kwaśnym odbijaniem, cofaniem treści żołądkowej do przełyku, a także bólami w nadbrzuszu. Jak zatem poradzić sobie ze zgagą w Wielkanoc? Otóż to dosyć powszechna dolegliwość po świątecznym jedzeniu. Warto wypróbować domowe sposoby na zgagę. Jeden z nich jest naprawdę skuteczny, a do tego łatwy w przygotowaniu. Chodzi o imbir. Korzeń rośliny pomaga w naprawdę wielu dolegliwościach trawiennych oraz żołądkowych. Wystarczy, że pokroisz kilka plasterków imbiru i wrzucisz je do gorącej herbaty. Odczekaj 10 minut i wypij, a poczujesz ulgę.

Napar z kopru włoskiego na wzdęcia

Wzdęcia po wielkanocnym obiedzie to naprawdę częsta dolegliwość. Jak sobie z nią poradzić? Kiedy czujesz, że Twój brzuch jest nadęty, to szybko zaparz sobie herbatkę z kopru włoskiego. To popularne zioło jest niezrównane w walce z problemami takimi jak kolki i bóle brzucha wywołane nadmiernymi gazami. Do naczynia wsyp 2 łyżeczki nasion kopru, a następnie zalej je wrzątkiem. Napar powinien parzyć się pod przykryciem przez 15 minut. Wystarczy wypić pół szklanki takiego naparu, a wzdęcia szybko znikną i poczujesz ulgę.

Domowe sposoby na zgagę i niestrawność w Wielkanoc

Jeśli chcesz się szybko i skutecznie pozbyć problemów, które dopadły twój układ trawienny wypróbuj tych domowych na zgagę:

Wypij powoli, całą szklankę ciepłego, chudego mleka.

Łyżeczkę sody rozpuść w ciepłej wodzie i wypij.

Zjedz kilka migdałów, które neutralizują kwasy w żołądku.

Napij się wody z dodatkiem octu jabłkowego.

Zjedz banana, który może pomóc w neutralizacji kwasów żołądkowych dzięki swoim naturalnym właściwościom alkalizującym.

Jeśli objawy niestrawności są bardzo silne, utrzymują się dłużej niż kilka dni lub towarzyszą im inne niepokojące objawy, takie jak gorączka, silne bóle brzucha, wymioty z krwią lub czarne stolce, skonsultuj się z lekarzem.

