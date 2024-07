Wrzucam 1 tabletkę do ciepłej wody i myję brudne okna. Lśnią bez smug niczym diament przez długi czas. Mycie okien

Jak się pozbyć brzydkich zapachów w muszli klozetowej. Wlej to do środka i nie spuszczaj wody. Toaleta będzie lśniła czystością, a brzydkie zapachy zostaną zneutralizowane

Wrzucam 1 tabletkę do ciepłej wody i myję brudne okna. Lśnią bez smug

Mycie okien bez smug to wbrew pozorom spore wyzwanie. Chyba każda z nas zna taki scenariusz, jak nawet po starannym umyciu szyb i tak widoczne są na nich nieestetyczne smugi. Oczywiście przyczyn powstawania smug na oknach podczas ich mycia jest wiele, jednak najczęściej winny temu jest płyn, jaki zastosowaliśmy. Dlatego ja, zamiast stosować gotowe detergenty do szyb, zawsze przygotowuje domowy płyn do mycia okien, który sprawia, że są perfekcyjnie czyste i lśnią bez smug przez wiele tygodni. Wystarczy, że w misce z ciepłą wodą rozpuszczę w kapsułkę do zmywarki typu 3w1. Taka tabletka zawiera nie tylko środki czyszczące, ale też nabłyszczające i zmiękczające wodę. Myjąc okna tabletką do zmywarki, masz gwarancję, że będą idealnie czyste bez smug.

Jak myć okna, aby były bez smug? Ważne zasady

Mycie okien bez smug wymaga od nas zastosowania kilku ważnych zasad. Oprócz wyżej opisanego płynu do szyb, warto zwrócić uwagę na kwestie takie jak pora dnia, o której wykonujemy tę czynność, czy ściereczki, jakimi wycieramy szyby. Jednym z najczęstszych błędów, które popełniamy jest nieodpowiednia pora mycia okien. Okazuje się, że robienie tego w samo południe nie jest najlepszym pomysłem. Słońce sprawia, że płyn szybko zasycha i pozostawia na szybach ślady. Ważne jest również to, aby zrezygnować z używania ręczników papierowych, które zostawiają na powierzchni paprochy. Zdecydowanie lepiej myć okna ściereczką z mikrofibry.