Wsmarowuję odrobinę w skórę. Meszki omijają mnie szerokim łukiem. Ten zapach znakomicie je odstrasza. Sposób na meszki

Meszki latem to zmora. Ich ukąszenia mogą być groźne dla człowieka

Meszki latem to prawdziwa zmora działkowiczów. Bywa, że utrudniają wypoczynek na świeżym powietrzu. Są małe, natrętne, a do tego ich ugryzienie może być naprawdę groźne. Podczas ukąszenia do organizmu człowieka wpuszczana jest toksyna, która powodują bóle głowy, nudności, gorączkę i bóle stawów. Co więcej ukąszenia meszek mogą wywołać bardzo groźną chorobę - hararę, reakcję alergiczną skóry wywołaną wprowadzeniem do naszego organizmu śliny tych owadów. Jednak zagrożenie tą chorobą dotyczy wyłącznie osób upojonych alkoholem i niemowląt. Jak zatem chronić się przed meszkami? Istnieje kilka skutecznych i to naturalnych sposobów na meszki.

Wsmarowuję odrobinę w skórę. Ten zapach odstrasza meszki

W walce z owadami latem pomocne są często naturalne odstarszacze, które mają wiele zalet. Nie tylko są bezpieczne dla człowieka, ale przede wszystkim doskonale nas chronią przed ukąszeniami. A czego nie lubią meszki? W tym przypadku warto postawić na odpowiednie zapachy. Ja w okresie letnim, podczas wyjazdów na działkę zawsze mam przy sobie olejek migdałowy. Meszki nie znoszą tego aromatu i kiedy wsmaruję go w skórę, zwłaszcza te odsłonięte partie, to owady nie zbliżają się do mnie. Meszkowate uciekają przed zapachem goździków i lawendy.

Jak chronić się przed ukąszeniami meszek?

Przed ugryzieniami meszek można się chronić na kilka innych sposobów:

Stosuj odzież ochronną - długie spodnie, bluza z rękawami i kapturem, skarpetki zakrywające kostkę

Posadź w ogrodzie rośliny odstraszające owady - kocimiętka, bazylia, lawenda, mięta pieprzowa, pelargonia, tymianek

Suplementuj witaminy z grupy B - meszki, podobnie jak komary i kleszcze, zwabia zapachu potu człowieka. Witaminy z grupy B zmieniają zapach ludzkiego potu i staje się on dla tych owadów nie do zniesienia.