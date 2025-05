Wsyp do pralki 3 łyżki tego proszku za 5 zł i nastaw tradycyjne pranie. Usunie plamy z potu z koszuli i T-shirtów. Działa też na plamy z kremów SPF. Jak usunąć zabrudzenia z potu?

Dlaczego plamy z potu tak trudno doprać?

Pot to normalna, ludzka wydzielina. Każdy człowiek się poci. Jedni bardziej drudzy mniej. Pot produkowany jest przez graczy potowe skóry, które odpowiadają za regulowanie temperatury ciała. W dużej mierze składa się on z wody, soli, a także innych związków mineralnych takich jak między innymi mocznik. To połączenie sprawia, że Pot na ubraniach jest bardzo trudny do doprania. Zostawia on żółte plamy, które wżerają się w tkaniny. Z czasem żółte plamy z potu są praktycznie niemożliwe do usunięcia, a jedynym rozwiązaniem jest stosowanie silnych preparatów, takich jak wybielacze. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie tkaniny można potraktować wybielaczem. Delikatne materiały mogą się zniszczyć, a kolorowe odbarwić.

Wsyp 3 łyżki do pralki i nastaw pranie. Domowy środek na plamy z potu

Wśród domowych sposobów na pranie są również te, które sprawdzają się na plamy z potu. To przede wszystkim soda oczyszczona oraz kwasek cytrynowy. Oba te naturalne proszki świetnie usuwają zabrudzenia z tkanin, a są przy tym delikatniejsze niż kupne wybielacze. Aby usunąć plamy z potu przy pomocy kwasku cytrynowego wystarczy, że wsypiesz 3 łyżki tego proszku do bębna pralki i gotowe. Kwasek cytrynowy w pierwszym cyklu prania wymiesza się z wodą i zacznie działać. Podobnie soda oczyszczona. Na duże zabrudzenia skuteczna może okazać się domowa pasta na plamy. Wymieszaj sodę oczyszczoną lub kwasek cytrynowy z wodą w równych proporcjach. Powinna powstać gęstą pasta, którą wsmaruj z plamy. Pozostaw na 15 minut i upierz w pralce. Ten sposób działa także na żółte plamy z kremów SPF. Pamiętaj, że domowe sposoby nie zawsze są tak silne jak kupna chemia i mogą nie sprawdzić się w przypadku bardzo dużych zabrudzeń. Lepiej reaguj na bieżąco i pierz regularnie, zanim plamy będą tak duże, że w domowych warunkach się ich nie pozbędziesz.