Wsyp 4 łyżki do bębna pralki i upierz dywaniki łazienkowe. W ten sposób robią to greckie sprzątaczki. Dywaniki są miękkie, pachnące i nieposzarpane! Jak prać dywaniki łazienkowe w pralce?

Już 3 łyżki tego dodane do pralki dopiorą dywaniki łazienkowe

Dlaczego należy regularnie prać dywaniki łazienkowe? Materiał, z którego najczęściej wykonane są dywaniki łazienkowe jest chłonny i doskonale absorbuje wodę. To sprawia, że często są one wilgotne i mogą namnażać się na nich bakterie oraz drobnoustroje. Brak odpowiedniego czyszczenia dywaników łazienkowych może skutkować brzydkim zapachem stęchlizny unoszącym się w całej łazience. Aby tego uniknąć dywaniki łazienkowe powinny być prane przynajmniej raz w miesiącu.

Najłatwiej utrzymać w czystości bawełniane dywaniki. Można je z powodzeniem prać w pralce. Dywaniki łazienkowe najlepiej prać w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Należy używać delikatnych detergentów piorących i zrezygnować z płynów do płukania. Mogą one oblepiać włókna i prowadzić do szybszego niszczenia się dywaników. Aby pozbyć się brzydkich zapachów warto sięgnąć po sodę oczyszczoną. Świetnie usuwa ona nieprzyjemne aromaty, a także działa przeciwbakteryjnie. Dodatkowo soda oczyszczona zmiękcza tkaniny sprawiając, że stają się one przyjemne w dotyku. Sodę oczyszczoną możesz stosować sypiąc ją bezpośrednio do bębna pralki i nastawiając odpowiedni program do prania. W przypadku prania dywaników łazienkowych będzie to program do prania ręcznego lub bawełny.

Jak prać dywaniki łazienkowe wykonane z z włókna syntetycznego oraz antypoślizgowego materiału?

W takim przypadku lepiej unikać prania w pralce. Obroty pralki oraz wirowanie mogą zniszczyć dywanik. Bezpieczniejszą opcją jest pranie ręczne. Do wanny nalej ciepłej (ale nie gorącej) wody i wsyp 1 opakowanie sody oczyszczonej. Delikatnie namocz w tym dywaniki łazienkowe. Pozostaw je tam na około 20 minut. Po tym czasie możesz delikatnie wyszorować dywaniki szczotką z miękkim włosiem. Wyczyść dokładnie dywaniki z obu stron. Susz je na płasko, aby materiał się nie rozciągał.