Mrówki w ogrodzie? Wsypałam w mrowisko, a mrówki zniknęły z ogrodu raz na zawsze. Mam spokój od miesięcy

Wsypałam w mrowisko, a mrówki zniknęły z ogrodu raz na zawsze. Mam spokój od miesięcy

Mrówki w ogrodzie mogą wyrządzić wiele szkód. Niszczą korzenie warzyw i owoców, uszkadzają owoce, zjadają nasiona wysianych warzyw, niszczą rośliny poprzez obgryzanie młodych pędów, a do tego sprzyjają rozmnażaniu się mszycy. Kopce wybudowane przez mrówki potrafią całkowicie pokryć ziemią sadzonki przez co utrudniają ich ukorzenienie. Dlatego, kiedy zobaczysz mrowisko w swoim ogrodzie to od razu reaguj, aby szkodniki nie rozgościły się na Twojej działce na dobre. Ja znalazłam skuteczny domowy sposób, który pomógł pozbyć się mrówek raz na zawsze. Już od kilku miesięcy mam spokój, a szkodniki nie wróciły na moją działkę. Otóż wystarczyło, że wsypałam w mrowisko 1 opakowanie sody oczyszczonej. Po upływie 15 minut zalałam mrowisko wrzątkiem, a po mrówkach ślad zaginął.

Domowy sposób na mrówki

W walce z mrówkami w ogrodzie równie skuteczny jest napar czosnkowy. Wystarczy go rozlać wokół mrowiska. Działa na szkodniki odstraszająco. Jak przygotować napar z czosnku na mrówki w ogrodzie? Oczywiście kluczowe jest tu namierzenie mrowiska. Do przygotowania trutki na mrówki potrzebujesz 10 ząbków czosnki. Rozdrobnij je, zalej gorąca wodą i przykryj na 10 minut. Po tym czasie ponownie doprowadź wodę do wrzenia i wylej w mrowisko oraz jego okolice.