Wyjęłam z cytryny i rozsypałam w ogrodzie. Ślimaki bez skorupy wyniosły się na dobre. Sposób na ślimaki w ogrodzie

Ślimaki bez skorupy, zwane również ślimakami nagimi to ogrodowe szkodniki. Potrafią pożerać sadzonki i niszczyć rośliny. Dlatego ogrodnicy ich nie znoszą. Te małe szkodniki wprost uwielbiają truskawki, maliny, ogórki, liście rabarbaru, sałaty czy kapusty. Jednak to nie jedyne szkody, jakie wyrządzają bezdomne ślimaki w ogrodzie. Ich ofiarą może paść również trawnik, który pokrywają swoim śluzem. Dlatego jeśli zauważyłaś, że ślimaki zadomowiły się w Twoim ogrodzie to działaj szybko. Jednym ze sposobów na pozbycie się tych szkodników z działki są pestki cytryny. Wystarczy rozsypać je w ogrodzie, a ślimaki bez skorupy wniosą się z niego na dobre.

Jak pozbyć się ślimaków z ogrodu? Domowe sposoby

Ślimaki nagie nie radzą sobie z poruszaniem się po sypkiej nawierzchni, dlatego rozsyp między grządkami fusy z kawy lub pokruszone skorupki jaj. Można również umieścić naturalne zapory w postaci gałązek z igłami. Kolejnym domowym sposobem na ślimaki jest cynamon. Wystarczy posypać nim trawnik, a jego zapach odstraszy szkodniki. Istnieją też rośliny, które skutecznie odstraszają ślimaki z ogrodu. Warto je posadzić wzdłuż grządek zagrożonych sadzonek, aby ochronić je przed szkodnikami. Do roślin, które odstraszają ślimaki, należą:

czosnek,

cebula,

rozmaryn,

tymianek,

szałwia,

lawenda.