Wsypuję 2 łyżki do przypalonego garnka, zalewam wodą i zagotowuję. Spalenizna odchodzi bez szorowania. Garnek jest jak nowy. Sposób na przypalony garnek

Chyba zna to każdy z nas - wystarczy chwila nieuwagi, aby w domu zagościł charakterystyczny zapach spalenizny. Z taką sytuacją chyba każda z nas miała do czynienia przynajmniej raz w życiu. Choć przypalony garnek często wygląda na zniszczony, a my usilnie próbujemy go uratować stosując silne detergenty i szorstki zmywak lub szczotkę. Niestety w ten sposób możemy sprawić, że naczynie będzie się nadawało jedynie na śmietnik. W jaki sposób można wyczyścić przypalony garnek, aby posłużył nam jeszcze przez wiele lat? Ekspertka od ekosprzątania, Sylwia Panek poleciła na Instagramie genialny ekologiczny sposób na przypalony garnek, który zawsze stosuję w swoim domu. Wsypuję około 2 łyżki sody oczyszczonej do spalonego naczynia, tak aby równomiernie pokryć jego dno, wlewam wody i nastawiam na gotowanie. Po 15 minutach spalenizna odchodzi sama bez szorowania, a mój garnek wygląda jak nowy.

Przypalony garnek jak nowy. Domowe sposoby na wyczyszczenie naczynia

Kolejnym skutecznym sposobem na wyczyszczenie przypalonego garnka jest ocet. Wystarczy wlać do garnka 200 ml octu, dodać 200 ml wody i podgrzać. Następnie wsypujemy dwie łyżki sody oczyszczonej i pozostawiamy na około 15 minut. Po tym czasie wystarczy wylać zawartość i umyć gąbka nasączoną płynem do mycia naczyń. Spalenizna zejdzie z powierzchni garnka bez większego problemu. Tu należy mieć na uwadze fakt, że ta metoda nie nadaje się do czyszczenia emaliowanych naczyń.