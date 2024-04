Wsypuję to do blendera i mielę na jednolitą masę. Wczesną wiosną tylko tym podlewam sadzonki pomidorów. Łodygi uginają się od soczystych pomidorów. Jak nawozić pomidory?

Wsypuję i miksuję. Po 3 dniach mam gotową odżywkę do pomidorów

Wraz z początkiem maja rusza sezon na sadzenie warzyw w ogrodzie. Pomidory to jedne z najczęściej wybieranych sadzonek. Nic w tym dziwnego, smak własnych pomidorów, bez pestycydów i innych chemicznych ulepszaczy jest nie do zastąpienia. Pomidory wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Warto zadbać o ich prawidłowe nawodnienie oraz chronić przed szkodnikami. Sadzonki pomidorów narażone są na atak między innymi mszyc. Pomidory należy również nawozić. Zanim jednak sięgniesz po kupne nawozy to przetestuj domową odżywkę do pomidorów. Jedyne, czego do niej potrzebujesz to płatki owsiane, cukier oraz wodą. W blenderze zmiksuj 1 łyżkę płatków owsianych. Dodaj do nich szklankę ciepłej wody i dosyp niewielką ilość cukry. Całość odstaw na 2 dni, a po tym czasie rozcieńcz z 3 l wody. Tak przygotowanym roztworem podlewaj sadzonki pomidorów raz na dwa tygodnie.

Odżywka z płatków owsianych i cukru do pomidorów. Właściwości

Płatki owsiane to bogate źródło wielu cennych składników odżywczych. Zawierają ona między innymi azot, fosfor, cynk, wapń, potas i magnez. Płatki owsiane działają również na poprawę kondycje gleby i stymulują rośliny do wzrostu. Cukier dodawany do wody poprawia żywotność wielu kwiatów. W przypadku pomidorów cukier sprawi, że owoce będą bardziej soczyste i aromatyczne.

.

